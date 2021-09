Lähes 60 miljoonaa maksava Oppimiskampus-hanke eteni Vantaalla

Oppimiskampuksen kustannusennuste on 58,7 miljoonaa euroa.

Oppimiskampuksen toisen asteen tilat tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseksi kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 1655 opiskelijalle, joista 1355 tilapaikkaa ovat Vantaan ammattiopisto Varian aloille ja 300 Tikkurilan lukion opiskelijoille.

Hanke tehostaa Varian tilankäyttöä, helpottaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja koulutussisältökysynnän muutoksiin ja vaihteluun sekä mahdollistaa ja tukee opetuksen, koulutuksen ja oppimispolkujen kehittämistä. Tikkurilan lukion lisäpaikkojen sijoittaminen Oppimiskampukseen vastaa Vantaan lukiokoulutuksen tilapaikkojen tarpeen kasvuun ja tukee Vantaan kaupungin tavoitteita lukiokoulutuksen tarjonnassa. Lisäksi hanke mahdollistaa myös aikuislukion paikkojen sekä IB Diploma Programmen aloituspaikkojen lisäämisen.

Tarveselvitys on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Tavoitteena on arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi myös Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Vapaalan päiväkotipaviljonki vastaa Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Paviljonki korvaa vuonna 1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin rakennuksen, joka on käyttöikänsä päässä ja jota ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Paviljongilla korvataan myös päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien paviljongin tilat.

Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua enintään 10 vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 elokuussa.