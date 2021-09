Lappeenrannan kaupunki saavuttanut miljoonasäästöt rakennustensa energiakuluissa

”Energiankulutus on vähentynyt reilut 20 prosenttia vuosina 2017–2020. Tämä tarkoittaa reilun miljoonan euron säästöä vuosittain. Samalla rakennusten olosuhteita on pystytty parantamaan”, Lappeenrannan Toimitilat oy:n toimitusjohtaja Mikko Hietamies sanoo tiedotteessa.

Lappeenrannan kaupunkikonsernin kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutusta on seurattu vertailukelpoisella tavalla vuodesta 2008 lähtien. Kiinteistöihin kuuluu sekä kaupungin vuokra-asuntoja että julkisia rakennuksia. Kiinteistöjen lämmitysenergiasta noin 93 prosenttia on kaukolämpöä ja noin 5 prosenttia polttoöljyä tai maakaasua.

Kaupungin saavuttaman energiansäästön takana on suuri joukko erilaisia toimenpiteitä. Lappeenrannan Toimitilojen toimitilajohtaja Katri Tolvanen näkee tärkeänä muun muassa kaupungin liittymisen Kets-sopimukseen. Kets on suurille ja keskikokoisille kunnille tehty energiatehokkuussopimusmalli.

”Sen myötä on käynnistynyt kulutusseuranta ja katselmointitoiminta. Kaupungilla on myös aloitettu tekemään suunnitteluohjeita siten, että energiansäästö otetaan huomioon”, Tolvanen sanoo.

Muita hyviin tuloksiin johtaneita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa rakennusten kiinteistöautomaatiojärjestelmän laaja ja älykäs käyttö, ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuuden parantaminen muun muassa huolto- ja ylläpito-ohjelmin sekä rakennusten lämpötilojen lukitus 21 asteeseen.

”Paljon on tehty, mutta vielä on tekemistäkin. Nyt juuri on menossa kunnossapitojärjestelmän uudistus sekä älykkäiden kiinteistökannan dataa hyödyntävien energiatehokkuuspalveluiden jatkokehitys. Arvioimme myös palvelurakennuksissa ilmanvaihdon uusia ohjausmahdollisuuksia ilta- ja viikonloppuaikoina olosuhteita kuitenkaan huonontamatta”, Tolvanen kertoo.