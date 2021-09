Markkinat seuraavat, antaako Kiina kiinteistöjättinsä kaatua – Rakennusmarkkinoiden jäähtyminen vaikuttaisi myös Koneeseen

Kiinalaisen kiinteistöjätin maksuongelmat herättävät huolta maailman finanssimarkkinoilla.

Evergrande, Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä, on nykyisellään yksi maailman velkaantuneimpia yhtiöitä.

Yhtiö tiedotti syyskuun alussa, että sen velkavastuut nousivat kesäkuussa jo 305 miljardiin dollariin. Jo aiemmin Evergrande varoitti, että se voi olla kyvytön suorittamaan nykyisiä maksusitoumuksia.

S&P:n luottoluokitusyksikön mukaan yhtiöllä on erääntyviä lainoja seuraavan vuoden aikana yli 37 miljardin dollarin arvosta. Konsernin kassavarannot olivat kesäkuussa noin 11,4 miljardia euroa.

Yhtiön osakekurssi Hongkongin pörssissä on laskenut vuoden alusta noin 80 prosenttia, eikä joukkolainojen jälkimarkkinoilla enää luoteta maksukykyyn. Useat luottoluokitusyhtiöt ovat laskeneet yhtiön luottoluokitusta.

”Rakennuttajat ovat velkaantuneet aika kovaa vauhtia ja Evergranden tapauksessa aika äärimmäiseen pisteeseen asti”, OP:n analyytikko Anssi Raussi sanoo.

Evergrande on ääriesimerkki Kiinan rakennus- ja kiinteistösektorin tilasta. Moni toimija on rahoittanut aggressiivista kasvua uskaliaalla velanotolla.

Finanssikriisin jälkeen jättiprojekteja on toteutettu halvalla lainarahalla. Investointivetoisuus on samalla jouduttanut Kiinan talouskasvua.

”Vielä vähän aikaa sitten ei ole ollut syytä epäillä, etteikö sitä lisärahoitusta olisi saanut”, Suomen Pankin vanhempi asiantuntija Riikka Nuutilainen sanoo.

”Vasta nyt kun rahansaantia on tiukennettu, on käynyt ilmi, kuinka kannattavaa se liiketoiminta oikeasti on ollut.”

Kiinan rakennusmarkkina elpyi pandemiassa nopeasti, ja viranomaiset pyrkivät hillitsemään kuumenemista uudella regulaatiolla. Maa otti viime vuonna käyttöön “kolmen punaisen viivan” politiikan, jonka tarkoitus on saada kiinteistösektorin velkaantumista kuriin seuraamalla taseen vertailulukuja.

On vaikea arvioida, kuinka moni Kiinan rakennusyhtiöistä todellisuudessa on heikossa velkatilanteessa. Yhtiöiden omistus- ja rahoituskuviot ovat usein epäselviä.

”Varmasti kellään viranomaisella ei siellä ole kattavaa kokonaiskäsitystä, että minne kaikkialle rakennusyhtiöt ovat velkaa. Systeemisten riskien arviointi on tosi hankalaa”, Nuutilainen sanoo.

Kun lainansaanti on tyrehtynyt, rakennusyhtiöt ovat jääneet rahoituksessaan myyntitulojen varaan. Kiinan asuntomarkkinat ovat kuitenkin jäähtyneet.

Evergrande on yrittänyt kasvattaa kassavirtaansa myymällä kiinteistökohteita aggressiivisin alennushinnoin. Moni yhtiö on toiminut kysynnän heikettyä samoin.

Myytyjen kohteiden määrä on silti laskenut. Evergrande kertoi syyskuun alussa, että yhtiön myynti lähes puolittui kesäkuulta elokuulle.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Kiinassa nopeasti jo vuosia. Monissa kaupungeissa hinnat ovat keskimääräiseen tulotasoon nähden huimia. Kiinassa asunnot ovat suosittu spekulatiivinen sijoituskohde.

Nuutilaisen mukaan on epätodennäköistä, että maan asuntomarkkinoilla olisi puhkeamassa vakava hintakupla, vaikka hintakehitys nyt rauhoittuisi. Keskushallinnolla on laajat mahdollisuudet toteuttaa hintasääntelyä, jotta talous säilyy vakaana.

Raussi tarkkailee Kiinan kiinteistösektoria osana hissiyhtiö Koneen seurantaa. Koneen liikevaihdosta noin 35 prosenttia tulee Kiinan rakennussektorilta.

Raussin mukaan Kiinan kasvukeskuksissa asuntojen hintakehitys on pysynyt vahvana, joskin kasvu on hidastunut kesän aikana.

”Mutta jos hintakehitys huomattavasti rauhoittuu, se vaikuttaa tietysti rakennusintoon ja sitä kautta merkittävästi myös Koneeseen.”

Kone on itse tiedottanut, että se uskoo Kiinan kiinteistösektorin yritysten tasetilanteen parantuvan tulevaisuudessa.

Evergrande-konserni aikoo hankkia varoja myymällä muun muassa sähköautojen tuotantoyksikkönsä, jonka se lainarahoilla hankki, sekä Hongkongin pääkonttorirakennuksen.

Konsernin maksukyvyttömyys aiheuttaisi epävakautta rahoitusmarkkinoilla ympäri maailman. Sen joukkovelkakirjoja yli sadan pankin omistuksissa.

Raussin mukaan Evergranden kaatumista seuraava domino-efekti olisi merkittävä riski Kiinan taloudelle. Keskushallinnon tahtotilana on toisaalta kohentaa rakennuttajien taseita.

”Voidaan spekuloida, että onko Evergrande nyt sellainen tapaus, missä halutaan näyttää, että ollaan tosissaan asian kanssa.”

Raussi uskoo, että Evergrande pilkotaan kilpailijoiden kesken ja pahimmilta kauhukuvilta vältytään. Saatavien suhteen tilanne on epäselvempi.

Kiinan keskushallinto on toistaiseksi ollut vaitonainen Evergranden tukitoimien suhteen. Tämä on Nuutilaisen mukaan tyypillistä.

”Ongelmia järjestellään usein suljettujen ovien takana. Hallinto voi käskeä pankkeja antamaan lainoja anteeksi tai ostamaan lisää joukkovelkakirjalainoja ja niin edelleen.”

Nuutilainen ei pidä todennäköisenä sellaista konkurssia, jossa ainakaan asuntoihin sijoittaneet kansalaiset menettäisivät rahojaan. Evergrande on toimialalleen liian tärkeä markkinoiden vakauden kannalta.

Toisaalta Kiina on talouspoliittisesti tienristeyksessä. Maa haluaa siirtyä markkinaperusteiseen järjestelmään, jossa riskit hinnoitellaan markkinoilla.

”Se tarkoittaisi, että yrityksiä pitäisi päästää kaatumaan.”