NCC Suomi, Stora Enso ja Combient Pure edistävät yhteistyössä vähähiilistä rakentamista

Yhteistyön tuloksena tuodaan esille vähähiilisten rakennusmateriaalien päästövähennysvaikutuksia sekä valmiita rakentamisen ratkaisuja, joilla uusien rakennusten päästöjä voidaan minimoida.

Rakennussektori aiheuttaa merkittävän osan globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Niistä suuri osa syntyy yhä rakennusten energiankäytöstä rakennusmateriaalien ollessa toiseksi suurin päästöjen lähde. Puurakentaminen on yhtiöiden mukaan yksi keino vähentää rakentamisen päästöjä merkittävästi.

”Kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä, ja puu varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Tämä tarkoittaa, että puurakennus varastoi hiiltä. Rakentamisen hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi puuta käyttämällä. Puu sopii myös loistavasti yhteen muiden rakennusmateriaalien kanssa”, Stora Enson Wood Products -divisioonan vastuullisuusjohtaja Johanna Pirinen sanoo tiedotteessa.

Projektin valmisteluvaiheessa haastatellut kiinteistönomistajat ja -sijoittajat kokivat, että vähähiilisten rakennusratkaisujen valitseminen rakennusprojekteissa oli hankalaa – aidosti vähäpäästöisempien valintojen tekemiseksi tarvitaan sekä valmiita ratkaisukokonaisuuksia että kattavaa tietoa ratkaisujen päästövaikutuksista sekä rakentamisen että rakennuksen elinkaaren osalta.

NCC:n ja Stora Enson yhteistyö edistää rakennusalan arvoketjuajattelua: rakennusyhtiö ja materiaalitoimittaja työskentelevät tiiviisti yhdessä oppiakseen toisiltaan sekä mahdollistaakseen tietopohjaisia, vähähiilisiä valintoja kiinteistönomistajille.

”Rakennusalalla on selkeää kysyntää koko arvoketjun laajuiselle ajattelulle. Vähähiilisen rakentamisen osaaminen on yhä tärkeämpää, ja se edellyttää yhteistyötä ekosysteemin sidosryhmien välillä. Puurakentaminen on yksi keino edistää vähähiilisyyttä. Tätä haluamme nyt tutkia, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä selkeämpiä vaihtoehtoja”, NCC Building Suomen maajohtaja Kari Onniselkä sanoo.

NCC:n ja Stora Enson yhteistyötä johtaa Combient Pure, joka on osa yritysyhteistyöverkosto Combientia. 32 suomalaisen ja ruotsalaisen yrityksen yhteenliittymä edistää jäsentensä liiketoiminnan kehitystä. NCC ja Stora Enso ovat Combientin jäsenyrityksiä. Combient Pure johtaa moniyritysprojekteja, joiden avulla arvoketjuja muutetaan vähähiilisiksi.

”Tällaisilla yhteistyöprojekteilla saamme nopeutettua välttämätöntä kehitystä. Teemme projektia läheisessä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa, minkä lisäksi vaikuttavuutta lisää projektin oppien hyödyntäminen myös muilla NCC:n ja Stora Enson markkina-alueilla”, Combient Puren johtaja Marika Määttä kertoo.