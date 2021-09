Onko kiivain vaihe talouden palautumisessa jo ohi? – Elinkeinoelämän luottamus laski hieman

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Sami Pakarisen mukaan tuoreiden luottamuslukujen keskeisin viesti on, että kiivain vaihe talouden palautumisessa alkaa olla ohitse.

”Kokonaiskuvassa kasvu jatkuu yhä potentiaaliin nähden voimakkaana, mutta on myös huomata, että joillain aloilla palautuminen on vasta aluillaan”, Pakarinen sanoo.

EK:n syyskuun luottamusindikaattorissa päätoimialoista vain rakentamisessa luottamus vahvistui.

Rakentamisen luottamusindikaattorin saldoluku oli +7 pistettä, joka on kaksi pistettä enemmän kuin edellisessa kuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Tilauskanta nousi edelliskuukauden tasolta ja on yli tavanomaisen tason. Henkilöstön määrän arvioidaan

lisääntyvän tulevien kuukausien aikana, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.

Hyvistä luvuista huolimatta kansainvälisessä vertailussa suomalaisen rakentamisen luottamus ei ole erityisen korkealla.

Kun vertailussa on 25 EU-maata, Suomen sijoitus on 20. Suomalaisen rakentamisen luottamus jää kauaksi EU:n keskiarvosta sekä Tanskan että varsinkin Ruotsin luvuista. Suomen taakse jää sellaisia maita kuin Kypros ja Romania.

Teollisuuden luottamus pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla

EK:n syyskuun luottamusindikaattorissa teollisuusyritysten luottamus laski yhden pisteen edellisestä kuukaudesta. Uusin lukema oli +21, kun saldoluku oli elokuussa +22. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Tuotannon ennakoidaan jatkavan kasvuaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta pysyi edelliskuun tasolla ja on selvästi yli normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot lisääntyivät syyskuussa hieman, mutta ovat yhä selvästi alle tavanomaisen tason. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 82 prosentilla vastaajista.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi syyskuussa elokuun tasolla. Saldolukema oli +16 pistettä, joka on sama kuin elokuun tarkistettu lukema. Luottamus on yhä yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvansa parantuneen. Myyntimäärät ovat lisääntyneet edelliskuukauteen nähden, mutta hieman aiempaa hitaammin. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat myös aavistuksen aiempaa varovaisemmat ja lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa.

Vähittäiskaupan luottamus puolestaan laski. Syyskuun luottamus-indikaattori oli +13, joka on neljä pistettä vähemmän kuin elokuussa. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Myynnin määrä kasvoi edelliskuukauden tasolta. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat myös positiiviset. Varastot ovat pysytelleen edelliskuukauden tasolla ollen yli tavanomaisen tason.

”Kohta taas ihmetellään, miksi Suomi kasvaa hitaasti”

Pakarisen mukaan on harmillista, että koronakriisin suoma mahdollisuus talouden rakenteiden uudistamiseen jätettiin hyödyntämättä.

”Kohta taas ihmetellään sormi suussa, miksi Suomi kasvaa hitaasti ja kilpailijamaissa kasvu jatkuu verraten hyvänä”, Pakarinen sanoo EK:n tiedotteessa.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.