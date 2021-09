Peab sai 11 miljoonan euron kerrostalourakan Järvenpäästä

Peab rakentaa Avain Asunnoille kolme asuinkerrostaloa Järvenpäähän. Urakkasumma on 11 miljoona euroa. Kohde sijaitsee Terholan alueella keskustan välittömässä läheisyydessä.

Alhotien asumisoikeuskohteeseen tulee yhteensä 77 asuntoa.

Järvenpään kohde on osa suurempaa korttelikokonaisuutta, jonka Avain Yhtiöt on kaavoittanut vuosille 2017–2020. Alueelle on tarkoitus rakentaa tulevina vuosina monimuotoista asumista.

Projekti käynnistyy lokakuussa 2021 ja arvioitu valmistuminen on helmikuussa 2023.