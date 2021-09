Ruukki hakee arkkitehtikilpailulla ideoita lumimuseoksi

Tehtävänantajana kilpailussa on joulupukki, jolle Rovaniemi on läheinen kaupunki ja jota myös ilmastonmuutos ja lumipeitteen hupeneminen huolestuttavat. Unbelievable Challenge 2021 -ideakilpailu on avoin kaikille Schengen-maissa asuville.

”Vaikka joulupukki tuo mukanaan kilpailuun tiettyä taianomaisuutta, haluamme muistuttaa tärkeästä asiasta eli siitä, mitä ilmastollemme on tapahtumassa. Samalla tuomme esille uusia, raikkaita ideoita, joissa teräkseen pohjautuvia tuotteita käytetään kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa”, Ruukin markkinointijohtaja Tiina Tukia sanoo tiedotteessa.

Ruukki Constructionin yhteistyökumppaneina ideakilpailussa toimivat Rovaniemen kaupunki sekä arkkitehtitoimistot WXCA Puolasta ja Snøhetta Norjasta. Ruukki ja yhteistyökumppanit jakavat yhteisen huolen kestävästä kehityksestä ja haluavat ideakilpailun muodossa tuoda asian esille omilla tuotteillaan, toimillaan ja valinnoillaan.

Ideakilpailun voittajaksi valitaan työ, joka vastaa parhaiten kilpailun tavoitteisiin. Paras idea käyttää kestävän kehityksen mukaisia ja ympäristöön soveltuvia ja sitä elvyttäviä Ruukin teräspohjaisia tuotteita. Tuotteiden käytössä arvioidaan myös niiden kierrätettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä. Myös idean inspiroiva ja johdonmukainen esittely tuomaristolle vaikuttaa voittajan valintaan. Kokemuksen ja julkisuuden lisäksi ideakilpailun voittaja pääsee kuuden kuukauden työharjoitteluun WXCA-arkkitehtitoimistoon Varsovaan sekä saa 1000 euron rahapalkinnon.

Kilpailun juryyn kuuluvat arkkitehdit Eli Synnevåg (Snøhetta) ja Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), vuoden 2014 kilpailun voittaja arkkitehti Alexandru Oprita, Rovaniemen kaupungin edustaja, arkkitehti Sipi Hintsanen ja Ruukin edustaja Jānis Zaharāns.

Ideakilpailu on alkanut 15. syyskuuta, jolloin osallistumisohjeet on julkaistu osoitteessa www.unbelievablechallenge.com. Valmiit kilpailutyöt tulee olla perillä 3.11.2021, finalistit julkistetaan 25.11.2021 ja kilpailun voittaja selviää 9.12.2021.

Lumimuseon ideakilpailu on kolmas Ruukin järjestämä arkkitehtuurikilpailu nuorille arkkitehdeille. Vuosien saatossa kilpailuihin on osallistunut yli 300 suunnitteluideaa.