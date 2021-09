Sählyä, terapiapalveluja ja jämäkkää aikataulutusta – YIT osti osuuden onnellisuuteenkin panostavasta startupista

Salibandyn toiseksi korkeimman sarjatason pelaajan Joel Hollfastin ei kauan tarvitse houkutella työkavereitaan pieneen taukoliikuntaan. Startup-yritys Iisyn toimitusjohtaja Samu Niska sekä hänen yhtiökumppaninsa Jan-Kristian Westerlund ja Antti-Jaakko Alanko nappaavat mailat käteen, ja peli on käynnissä.

”Hollfastin tavoitteena on jallittaa minua mahdollisimman paljon. Olemme hänen kanssaan kumpikin urheiluhenkisiä kavereita, joten saan kuulla hengenheimolaista naljailua”, Niska kertoo nauraen.

Näkymä on stereotyyppinen kuva startup-yrityksen arjesta, mutta kliseen takana on Iisyn uuden sukupolven yrityskulttuuri, jonka perustajakolmikko on kehittänyt. Yhtiössä on luotu oma Onnellisuuden ekosysteemi -henkilöstöohjelma, joka kannustaa onnistumaan.

”Taustalla on johtamisen filosofia, jossa haluamme pitää huolta työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Johtajana olen palveluammatissa ja haluan auttaa onnistumisessa, haluan auttaa siinä, mitä joku ei osaa. Jos ja kun ei onnistuta, katsotaan, miten voimme parantaa tilanteen onnistumisen puolelle”, Niska kertoo.

Onnellisuuden ekosysteemi on Niskan mukaan yhtiön uuden ajan työelämää ja tukee hyvän sisäilman merkityksellisyyden sanomaa. Työntekijöille annetaan kaikki tuki onnistumiseen, ja käytössä on esimerkiksi kerran kuukaudessa ratkaisukeskeisen terapeutin johtama palaveri, joka sparraa työntekijöitä ja johtoa asioissa, jotka ovat askarruttaneet. Tarvittaessa työntekijä voi käyttää terapeutin apua myös henkilökohtaisen elämänsä asioissa.

”Emme halua sellaista laiskanpulskeaa toimintaa, jossa asioita pidetään itsestäänselvyyksinä.”

Toimitusjohtaja Niska on herännyt aamulla kuudelta, käynyt aamulenkillä ja avannut tietokoneensa seitsemältä.

Sisäilmajohtaminen on kuin tietojohtamista

”Työni ytimessä on kurinalaisuus ja aikataulun hallinta. Käytän esimerkiksi ajan seitsemästä kahdeksaan vastaamalla sähköposteihin ja hoitamalla edelliseltä päivältä mahdollisesti jääneitä tehtäviä. Kun itse vastaan esimerkiksi sähköposteihin nopeasti, näytän esimerkkiä muulle organisaatiolle, eivätkä he oikeastaan kehtaa toimia mitenkään muuten.”

Vuoden 2017 lopussa perustettu Iisy on kehittänyt oman ohjelmiston sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä kiinteistökehittämiseen. Se on saanut muokattua kompleksisesta insinöörityöstä visuaalisesti selkeän lopputuloksen, joka käyttää yhtiön omaa ohjelmistoa, muiden tekemiä IoT-antureita, talotekniikkaa ja tekoälyä.

”Oikeastaan teemme sisäilmajohtamista. Se on kuin tietojohtamista, ja tiedon avulla visualisoimme kiinteistöstä kerättävän sisäilmatiedon ja pääsemme ennaltaehkäisemään sisäilmaongelmia.”

Niskan mukaan siihen aikaan ei enää ole paluuta, jolloin insinööri juoksi ympäri kiinteistöjä käsimittarin kanssa.

”Me myymme ohjelmistoa palveluna eli toimimme SaaS (software as a service) -ympäristössä ja myymme lisenssejä, kuten esimerkiksi Adobe tekee graafisilla ohjelmistoillaan.”

Kahdeksaan mennessä Niska on jo ehtinyt perehtyä edellisen päivän tapahtumiin ja luoda itselleen muistilaput päivän hoidettavista tehtävistä sekä aloittaa puhelut yrityksen henkilökunnan kanssa.

Yhdeksältä alkavat palaverit, joista suurin osa käydään etäkokouksina.

”Päivässä on 3–4 Teamsia. Jokaisen ympärille yritän jättää tilaa muille hoidettaville tehtäville. Minun vastuullenihan kuuluu esimerkiksi hallituksen kanssa keskustelua, sopimustekniset asiat ja taloushallinto. Johdan meidän kasvuvauhtia ja pidän yllä oikeaa suuntaa.”

YIT Ventures lähti mukaan kehitystyöhön

Niska huomauttaa, että sisäilmaongelmien ratkomisen lisäksi kiinteistösijoittajat ovat löytäneet yhtiön ohjelmistojen kautta keinoja omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseksi. Niihin voivat kuulua esimerkiksi vuokralaisten hyvinvointi, energiatehokkuus ja sertifioinnit.

”Vastaamme tulevaisuuden haasteeseen, jossa kiinteistöiltä vaaditaan todistetusti terveellisiä olosuhteita. Myös käyttäjien pitää voida vaikuttaa omalla mielipiteellään kiinteistön oloihin, ja ne mielipiteet pitää ottaa tosissaan. Siinähän ala ei ole perinteisesti kovin hyvin onnistunut. Lisäksi kiinteistöjen hiilijalanjälkeä täytyy pienentää, sillä ne vastaavat 40:tä prosenttia koko maailman hiilijalanjäljestä.”

Koronasta huolimatta Iisy on saatu vahvaan kasvuun. Viime vuonna YIT:n konserniyhtiö YIT Ventures teki siihen vähemmistösijoituksen.

”Aiemmin meillä oli ulkopuoliset sijoittajat neuvonantajina. YIT:n myötä saimme erittäin ammattimaisen otteen hallitustyöhön, kun YIT:n edustajana Timo Lehmus on nykyään yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin se olin minä, eikä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sama rooli ole ihanteellinen, kun itseään voi kyseenalaistaa ja haastaa vain rajallisesti.”

Viime vuonna yritys valittiin myös Euroopan 50 parhaan startupin listoille. Lisäksi sijoitusmedia Wealth & Finance valitsi sen Pohjois-Euroopan parhaaksi kiinteistömanageerauksen teknologian kehittäjäksi.

”Toimimme täysin uudessa markkinassa, ja se on aina haasteellista. Edessämme on paljon erilaisia polkuja, ja niistä pitää osata valita oikea eikä saa rönsyillä liikaa. Toimitusjohtajan työssä erityisen hankalaa on hallita juuri kasvua, koska samalla me distruptoimme markkinaa ja erilaisten toimintojen ja tiedon määrä on valtava.”

Niska huomauttaa, että hänen pitää myös omaksua suuri määrä asioita sekä nähdä tulevaisuutta.

”Talous pitää hallita, ymmärtää substanssi asiakkaista ja edistää hyvää hallintotapaa. Lisäksi minulta pitää löytyä myös malttia pysyä riittävän etäällä asioista, etten innoissani mene liian syvälle detaljeihin muiden vastuulla olevissa asioissa.”

Työpäivä päättyy illalla kuuden tienoilla, jonka jälkeen on aikaa perheelle, ehkä uudelle liikuntatuokiolle ja levolle.

”Joku voisi sanoa, että tämä on tylsää elämää, mutta kun pidän huolta aikatauluistani, aikaa jää muullekin. Olennaista tässä työssä on muuten sekin, että joskus täytyy uskaltaa myös epäonnistua, mutta samalla vaalia onnistumisia.”

Pitää uskaltaa myös epäonnistua – ja oppia

Menestystarinan taustalla on melko kalliiksi tullut epäonnistuminen aivan yrityksen alkumetreillä. Pieleen menneeseen anturikehitykseen paloi merkittäviä summia perustajien omaa rahaa.

”Alussa teimme sekä anturi- että ohjelmistokehitystä. Onneksi varsin varhaisessa vaiheessa huomasimme, etteivät anturimme toimi oikein. Siinä vaiheessa ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä hattu kourassa kertomaan asiakkaille tästä, ja samalla lupasimme maksaa omilla rahoillamme uudet anturit ja saada ne varmasti toimimaan oikein. Yksikään asiakas ei muuten hylännyt meitä siinä vaiheessa, vaan he ymmärsivät ja sietivät kehitystyön vaiheen ja epäonnistumisemme. Meillä oli kuitenkin tarjota heille tilanteeseen ratkaisu.”

Anturiseikkailusta jäi osaamista ja vahva usko, että rehellisyys maan perii. Kehitystyössä väistämättä eteen tulevia ongelmia ei peitellä, vaan virheet korjataan.

”Validoimme nykyisin kaiken mittalaitekantamme yhteistyössä VTT:n kanssa. Lisäksi datakin on automatisoidusti validoitu, ja jos joku ei toimi, löydämme väärin toimivat asiat aiemman epäonnistumisen ansiosta.”