Saksalaisyhtiö osti enemmistöosuuden suomalaisesta laboratorioyhtiöstä

Suomessa viidellä paikkakunnalla toimiva Labroc tarjoaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin työllistäen 60 asiantuntijaa haitta-aine-, sisäilma- ja betonianalytiikassa. Labrocin asiakaskunta koostuu rakennusalan ammattilaisista, kuten insinööritoimistoista, kartoituksia ja saneerauksia tekevistä yrityksistä sekä betonitehtaista. Vuonna 2020 Labrocin liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa.

”Labrocin osaaminen ja maanlaajuinen toiminta rakentamisen elinkaaren laboratoriona Suomessa täydentävät ympäristöanalytiikan palveluitamme oivallisesti. Yhdessä voimme palvella asiakkaitamme koko analyysivalikoimallamme entistä suuremmalla alueella”, GBA Groupin toimitusjohtaja Steffen Walter sanoo tiedotteessa.

GBA Group on Saksassa vuonna 1989 perustettu yritys, joka toimii elintarvike-, ympäristö- ja lääkealan analytiikan palveluntarjoajana Keski-Euroopassa. Yrityksellä on useita toimipisteitä Saksassa, Itävallassa, Puolassa ja Belgiassa. GBA Groupilla on noin 1600 työntekijää, ja yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli 150 miljoonaa euroa.

”Labrocista tulee GBA:n osaamiskeskus rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvässä analytiikassa. Labroc puolestaan liittyy osaksi eurooppalaista laboratorioverkostoa, jonka myötä kansainvälistymme kertaheitolla ja käytettävissämme on laaja-alaista asiantuntijuutta. Tältä pohjalta saamme myös vahvat resurssit kehittää palvelujamme asiakkaillemme. Olennaista ja meille ensiarvoisen tärkeää on, että jatkamme toimintaamme yrittäjinä ja Labrocina”, Labrocin toimitusjohtaja Leo Partanen sanoo.