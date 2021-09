Sikla rakentaa 14 kentän padelkeskuksen Ouluun

Padelkeskuksen rakennusluvitus on parhaillaan käynnissä, ja pelit hallissa on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022.

Tulevan padelhallin bruttoala on yli 4600 neliömetriä, ja korkeuttakin hallilla on yli kymmenen metriä. Halliin rakentuu 14 täysimittaista padelkenttää, joiden lisäksi piha-alueella on varaukset kahdelle ulkokentälle. Hallista löytyy kenttien lisäksi pukuhuoneet ja pesutilat, suuret ja viihtyisät loungetilat, padelshop, kahvila sekä vuokrattavat edustustilat.

Vuonna 2016 perustettu Padel Sports operoi Padel Club Finland -tuotemerkillä. Padel Club Finlandilla on tällä hetkellä yhdeksän padelkeskusta, jotka sijaitsevat Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Kirkkonummella, Kuopiossa, Raisiossa ja Riihimäellä. Oulussa yhtiön ensimmäinen halli avautuu lokakuussa Hiukkavaaraan ja Limingantullin hallista tulee toinen. Yritys rakentaa systemaattisesti Suomen kattavaa klubiverkostoa ja avaa uusia padelklubeja vielä tänä vuonna myös Lappeenrantaan, Joensuuhun, Poriin, Järvenpäähän, Imatralle ja Jyväskylään.

Sikla on valtakunnallinen rakennusalan ja kiinteistökehityksen konserni, joka on erikoistunut asunto- ja toimitilatuotantoon sekä koulujen, hoiva- ja päiväkotien rakentamiseen.