Skarta sai uuden urakan Kemin biotuotetehdastyömaalta

Skarta toimii urakoitsijana projektissa, johon sisältyvät Sahansaareen tulevien kuorisiilojen ja hakesiilon paikallavalutyöt.

”Projektiin sisältyvät vaativat teräsbetonirakenteet ovat perusosaamistamme. Olemme toteuttaneet vastaavia kohteita useassa vaativassa teollisuuden investointihankkeessa”, Skarta Finlandin työpäällikkö Jari Häkkinen sanoo tiedotteessa.

Nyt sovittu urakka on Skartalle järjestyksessään kolmas Kemin biotuotetehdastyömaalla. Yhtiö on tehnyt työmaalla aiemmin maanrakennustöitä, jotka suuremman, kolmen hehtaarin alueella toteutettavan urakan osalta saadaan päätökseen lokakuussa. Samaan aikaan päästään aloittamaan uusi urakka, joka valmistuu toukokuussa 2022. Yhtiön työmaa työllistää noin 20 henkeä. Yhtiön urakoiden kotimaisuusaste biotuotetehdastyömaalla on korkea, lähes 100 prosenttia.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on jättimäinen investointi. Sen arvo on 1,6 miljardia euroa. Tehtaan peruskivi muurattiin 13. syyskuuta, ja uusi biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.