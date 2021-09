Suomalaisyhtiön selittävä tekoäly voi kasvaa globaaliksi jätiksi

Tilannekuva toimii osana turvallisuusjohtamista ja kiinteistökehittämistä sekä ennaltaehkäisee ongelmatilanteita.

Yhtiön luoman teknologian perustana on kiinteistöjen ja eri käyttökohteiden eri järjestelmistä saama keräämä tieto, joka on tällä hetkellä istuu suurimmaksi osaksi käyttämättömänä omissa siiloissaan. Koneoppimisen teknologioiden tuomat työkalut tekevät mahdolliseksi suurten tietomassojen käsittelyn. Neuroverkkojen avulla taas käytettäviä eri menetelmiä on mahdollista opettaa toimimaan tarkemmin ja tehokkaammin.

”Tavoitteena on selittävä ja läpinäkyvä tieto. Se voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten turvauhkien tai tahallisten väärinkäytösten tunnistamista tai sen avulla voidaan selvittää aiheettomien hälytysten taustoja ja tuoda näkyväksi vartijakäynnit. Jos esimerkiksi kiinteistöstä lähtee vuoden aikana x määrä murtohälytyksiä, miten voidaan ratkaista ongelma, jos hälytys tapahtuu joka päivä ja vartija käy paikalla turhaan”, Louhos Solutionsin teknologiajohtaja Hannes Huotari kertoo.

Huotarin mukaan suomalaisten kehittämä sovellus ottaa käyttöön nykyisten järjestelmäinvestointien täyden potentiaalin. Lisäksi käytetään hyväksi selittävää tekoälyä, jotta prosesseihin saadaan mukaan tieto siitä, miksi jotain tapahtuu ja miten tilanne voidaan korjata helpommin.

”Nykyjärjestelmiin pitää tehdä yllättävän pienia asioita. Selittävän tekoälyn ansiosta voidaan tarkemmin analysoida tilanteita. Järjestelmä etsii poikkeuksia.”

Yhtiön markkinapotentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä esimerkiksi pilvipalveluiden globaaleista ratkaisuista vain viisi prosenttia tuotetaan Euroopassa.

Tietojen käsittelyssä riippumattomalle toimijalle on todennäköisesti valtavan suuret markkinat.

”Kiinteistöt haluaa, että tieto kerätään yhteen paikkaan ja siihen luodaan näkyvyys. Käynnissä on teknologinen vallankumous, joka liittyy juuri koneoppimiseen ja oppiviin järjestelmiin”, Louhos Solutionsin tilaisuudessa puhunut tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo.

Hyppösen mukaan käynnissä oleva esineiden internetin ”iot-aalto” vie kaikki laitteet verkkoon.

”Koneoppimisen aalto on alkanut ja käy nyt kiihkeämpänä kuin koskaan aiemmin. Kun teknologiainnovaatio on tarpeeksi hyvä, siitä tulee niin hyvä, että se muuttuu pakolliseksi emmekä halua tai voi toimia ilman sitä.”

Louhos Solutionsin perustajiin kuuluvat Flexim Securityn perustajiin kuulunut Jukka Laakso ja Hannes Huotari. Huotarilla on pitkä kokemus älykiinteistö- ja teknologiakehittämisestä. Hän on työskennellyt esimerkiksi Aalto-yliopistokiinteistöjen teknologia-arkkitehtina.

Yhtiön taustalla on myös suomalainen tietojenkäsittelytieteiden professori Kary Främling Uumajan yliopistosta. Hän on myös tietojenkäsittelyn dosentti Aalto yliopistossa. Hän on kehittänyt tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä 90-luvulta lähtien ja hän on myös esineiden internetin sekä digitaalisten kaksosten pioneeri maailmanlaajuisesti. Tutkimusta on sovellettu muun muassa älykiinteistöihin, älyliikenteeseen sekä älykaupunkeihin, yhdessä kymmenien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.