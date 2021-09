Xamkin uuden kampuksen kustannusarvio nousemassa 18 miljoonalla – taustalla rakennuskustannusten nousu

Kampuksen alkuperäinen hinta-arvio oli 43 miljoonaa euroa. Nyt kampuksen rakennuttaja Kymenlaakson Kampuskiinteistöt oy on pyytänyt lisärahoitusta omistajiltaan Kotkan ja Kouvolan kaupungeilta. Tämän lisärahoituksen tarve on peräti 18 miljoonaa euroa. Kymenlaakson kampuskiinteistöistä 51 prosenttia omistava Kotkan kaupunki on jo konserniohjeen mukaisella ennakkokäsityksellä ilmaissut tahtonsa tarvittavan lisäsijoituksen tekemiseen kampushankkeen varmistamiseksi.

”Viime viikolla käydyissä neuvotteluissa sekä keskusteluissa on varmistunut, että enemmistö Kotkan valtuuston jäsenistä on lisäsijoituksen kannalla”, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo kaupungin tiedotteessa.

Yle uutisten nettisivuilla Sirviö kertoi, että toinen omistaja Kouvolan kaupunki ei näyttäisi osallistuvan lisäkustannusten maksamiseen.

”Hoidamme sen vaikka yksin sitten. Olen sekä yllättynyt että pettynyt. Toisellakaan urakkatarjouskierroksella pääurakasta ei tullut kuin yksi tarjous”, Sirviö kertoi Ylelle.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt sai keväällä kampuksen pääurakkaan vain yhden tarjouksen ja päätti kilpailuttaa rakennushankkeen uudelleen pilkkomalla urakan pienempiin osiin. Uusi kilpailutus päättyi elokuun lopussa, ja nyt kampuksen urakkatarjoukset ylittivät roimasti hankkeen aiemman kustannusarvion eikä pääurakkaan siis edelleenkään tullut kuin yksi tarjous.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen toimitusjohtaja Tero Tallisen mukaan lisäsijoituksen tarve johtuu rakennusurakoinnin kustannustason ennalta arvaamattoman suuresta noususta tämän vuoden aikana.

”Rakennusmarkkina tuntuu tällä hetkellä käyvän melko kuumana ja rakentamisen kapasiteetista alkaa ainakin alueellisesti olla pulaa”, Tallinen sanoo Kotkan kaupungin tiedotteessa.

Kotkan Kantasataman eri rakennushankkeiden kustannukset ovat nyt paisumassa kaikkiaan peräti 28 miljoonalla. Kantasataman alueella alkoivat elokuussa tapahtumakeskus Satama Areenan rakennustyöt. Tapahtumakeskuksen kustannusarvio oli alun perin 25 miljoonaa euroa, mutta viime keväänä kustannusarvio kasvoi 35 miljoonaan euroon muun muassa vaativan kattorakenteen vuoksi.

Satama Areenaa urakoi SRV. Yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kokonaisarvo on noin 27,6 miljoonaa euroa. Tapahtumakeskuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023.