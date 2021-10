Rakennusliike Sorvoja toteutti sukupolvenvaihdoksen – omistus siirtyi jo kolmannelle sukupolvelle

Mauri, Jaakko ja Martti Sorvoja myivät omistusosuutensa Juha, Tommi ja Ville Sorvojalle perjantaina 8. lokakuuta tehdyillä osakekaupoilla. Jaakko Sorvoja jatkaa kuitenkin edelleen yhtiön toimitusjohtajana. Myös Mauri ja Martti Sorvoja jatkavat entisissä tehtävissään.

Juha ja Tommi Sorvoja ovat olleet yrityksen palveluksessa vuodesta 2005 ja Ville Sorvoja vuodesta 2014. Kaikki kolme ovat rakennusalan insinöörejä (AMK) ja toimineet jo pitkään yrityksen vastuutehtävissä. Omistuksen vaihtumisen myötä he ovat nyt mukana myös yhtiön hallituksessa.

Uudet omistajat ovat olleet mukana kehittämässä yritystä nykyiseen muotoon, ja he tuntevat yhteistyöverkostot, laatu- ja ympäristöjärjestelmät, tietohallintojärjestelmän ja toimintatavat.

Rakennusliike Sorvoja on monialarakentaja, jonka kotipaikka on Oulaisissa, mutta yhtiö toimii kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä työn alla on kolme koulurakennusta, liikuntahalli, kaksi paloasemaa, Oulaskankaan ensihoidontilat, leikkaussalin saneeraus, saharakennus, kaksi Vestian lajittelupihaa, sähköasema, useita jätevedenpuhdistamoita, monivuotinen projekti Oulun öljysatamassa sekä rivitalokohde.

Yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2020 sen liikevaihto ylitti 20 miljoonan euron rajan, ja samaan yhtiö arvioi yltävänsä myös vuoden 2022 elokuussa päättyvällä tilikaudella.

Rakennusliike Sorvojan perustivat vuonna 1966 Kaarlo, Gunnar, Kauko, Valto ja Risto Sorvoja. Ensimmäinen urakka oli navetan rakentaminen. Toiminta laajeni nopeasti rivitalojen rakentamiseen ja muuhun rakennusurakointiin. Vuonna 1977 Risto Sorvoja lunasti yrityksen itselleen. Riston pojat Mauri, Jaakko ja Martti olivat yrityksessä kesätöissä jo kouluaikoina ja saivat näin kokemusta käytännön rakentamisesta. Vuonna 1986 he tulivat Rakennusliike Sorvoja ky:n vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi neljänneksen osuudella. Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1992, kun Risto myi osuutensa pojille. Vuonna 2006 yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi.