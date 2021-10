Teemu Meriluoto valittiin vuoden 2021 nuoreksi RILiläiseksi

Rakennuttajakonsulttina toimivan Meriluodon erikoisosaamista Swecolla ovat turvaluokitellut ja suojellut kohteet. Hän työskentelee paljon valtiollisten kohteiden parissa, joita tehdään muun muassa Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tämän hetken mieluisimmaksi projektiksi hän nimeää erittäin vahvasti suojellun Hämeen linnan.

Meriluoto vaikuttaa Kira-alan kehitykseen myös osallistumalla aktiivisesti erilaiseen alan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Hän on toiminut vuosia RILin Rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsenenä sekä esimerkiksi Aalto-yliopiston alaisuudessa toimivan alumnijärjestö Pyöreän Tornin Killan jäsenenä.

”Moni asia on muuttunut Sweco PM:llä Teemun aloitteesta. Hän nostaa rohkeasti esiin nuorten osaamista ja ajattelumaailmaa sekä on toiminut heidän puhetorvenaan yrityksessämme. Tästä esimerkkinä muun muassa PM:n nuorten strategiaryhmän vetäminen sekä esiintymiset ja vastuut erilaisissa tilaisuuksissa. Teemu on erinomainen ja innostava rakennusalan puolestapuhuja erilaisissa opiskelijatapahtumissa ja rekrytointimessuilla”, Meriluotoa tunnustuspalkinnon saajaksi ehdottaneet swecolaiset kertovat.

Swecolla syksyllä 2018 projektinjohdon ja rakennuttamisen toimialalla projekti-insinöörinä aloittanut Meriluoto on edennyt viime vuosina vauhdikkaasti. Keväällä 2020 hän yleni Swecolla projektipäällikön asemaan, ja tämän vuoden elokuussa hänet nimitettiin ryhmäpäälliköksi. Esimiehenä hän kokee olevansa ennen kaikkia keskusteleva ja tasapuolisesti kaikki huomioon ottava. Meriluoto uskoo siihen, että myös rakennuttajakonsultin työroolissa painottuvat jatkossa entistäkin enemmän niin sanotut pehmeämmät taidot.

”Entisajan rakennuttajakonsultti on ehkä voinut olla enemmän sellainen niin sanottu jokapaikan höylä, joka tietää kaiken kaikesta. Nykyään on tärkeämpää ymmärtää vaikkapa se, miten tiimi saadaan hitsautumaan yhteen ja kuinka esimerkiksi yhdistää juuri oikeat henkilöt ratkomaan projektissa ilmennyttä ongelmaa”, Meriluoto sanoo RILin tiedotteessa.

Vuoden nuori RILiläinen -palkinto jaettiin lokakuun alussa järjestyksessään kolmatta kertaa. Tunnustuksella kiinteistö- ja rakennusalan akateemisia edustava RIL haluaa tuoda esiin nuoria osaajia ja vaikuttajia, jotka toimivat koko alan positiivisina keulakuvina edistäen rakennusalan diplomi-insinöörien ammattitaidon arvostusta.

Valinnan tekivät RIL-Nuorten johtoryhmät pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Oulun seudulta.