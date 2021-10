Työntekijä putosi vesikatolta – yhtiön toimitusjohtaja sai sakot

Tuomio liittyi Kangasalla 9.9.2019 sattuneeseen työtapaturmaan. Tapaturmatilanteessa työntekijä oli ollut rakennuksen vesikatolla menossa asentamaan viemärintuuletusputkea. Vesikate oli sileätä rivipeltiä, joka oli märkä ja liukas. Vesikatolla ei ollut kulkusiltoja eikä myöskään räystäillä lumiesteitä. Vesikatolla ei ollut suojakaiteita, eikä työntekijällä ollut käytettävissä turvavaljaita ja -köyttä. Työntekijä yritti kulkea harjaa myöten siten, että pysyisi tasapainossa ja pystyssä, mutta hän kuitenkin horjahti ja kaatui peltikatteelle liukuen katetta myöten räystäälle ja pudoten noin kuuden metrin matkan maahan. Työ, jota työntekijä oli tapaturmatilanteessa tekemässä, ei kuulunut urakkasopimukseen eikä siten työntekijän työtehtäviin.

Käräjäoikeus katsoi loukkaantuneen työntekijän ja perehdytyksestä vastanneen todistajan kertomusten perusteella tulleen näytetyksi, että työntekijälle oli ollut jossain määrin epäselvää, mitä työsuorituksia urakkasopimukseen oli kuulunut. Kun tämän lisäksi kohteeseen oli toimitettu vesikattotyön tekemistä edellyttävät läpivientitarvikkeet, olisi huolellisesti toteutettuun perehdyttämiseen pitänyt kuulua sen seikan varmistaminen, ettei työntekijä oma-aloitteisesti jatka työskentelyä yläpohjasta eteenpäin vesikatolle. Puutteellinen perehdyttäminen oli johtanut työntekijän päätökseen mennä katolle ja siten ollut syy-yhteydessä hänen vammautumiseensa. Käräjäoikeus katsoi yhtiön toimitusjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikoksen lisäksi vammantuottamukseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaikka työnopastus toteutettaisiin siten, että opastuksen antaa muu kuin työnantaja, on työnantaja kuitenkin vastuussa siitä, että työnopastus on ollut riittävää ja opastetut työmenetelmät oikeita. Tämän vuoksi työnantajan tulee varmistua annetun opastuksen sisällöstä ja siitä, että opastettava on omaksunut annetun opastuksen.