Vanhojen asuntojen hinnat nousivat suurissa kaupungeissa

Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat syyskuussa 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kolmannella neljänneksellä pääkaupunkiseudun hinnat nousivat 5,6 prosenttia vuoden takaisesta ja laskivat 0,4 prosenttia verrattuna toiseen neljännekseen. Kerrostalojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 5,0 prosenttia ja rivitalojen hinnat 6,9 prosenttia viime vuodesta.

Suurista kaupungeista hinnat laskivat Helsingissä, Vantaalla ja Turussa edellisneljänneksestä ja pysyivät muuttumattomina Espoossa ja Tampereella. Oulussa hinnat nousivat hieman.

Helsingissä vanhan osakeasunnon neliöhinta oli keskimäärin 4820 euroa, Espoo-Kauniaisissa 3847 euroa ja Vantaalla 2877 euroa. Muista suurista kaupungeista korkein keskimääräinen neliöhinta oli Tampereella, 2787 euroa. Turussa neliöhinta oli 2386 euroa, Oulussa 1892 euroa ja Kuopiossa 1890 euroa.

Maakunnittain tarkasteltuna hinnat nousivat viime vuoteen nähden kolmannella neljänneksellä eniten Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hinnat laskivat eniten Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa.

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat vanhoja ripeämmin

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna pääkaupunkiseudulla 9,8 prosenttia ja muualla Suomessa 3,4 prosenttia. Uudiskohteiden hinnat nousivat viime vuoteen nähden eniten Vantaalla ja Espoossa.

Vanhojen osakeasuntojen hintatilasto perustuu Verohallinnon huoneistotietoihin (tietoihin asunto-osakkeiden omistuksista). Huoneistotiedoista julkaistavia lukumääriä ei tule käyttää tuoreimpien ajankohtien kaupankäynnin aktiivisuuden arviointiin.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kuukausitilastossa on ensimmäisellä julkaisukerralla mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 60 prosenttia kaikista kaupoista. Neljännesvuositilastossa on noin 70 prosenttia tuoreimman ajankohdan kaupoista. Tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien raportoimiin kauppahintatietoihin. Kiinteistönvälittäjien kautta myytyjen vanhojen osakeasuntojen lukumäärät perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun tietoihin. Nämä tiedot eivät pääsääntöisesti tarkennu takautuvasti.