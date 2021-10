YIT rakentaa palvelukodin Äänekoskelle

Eerolan palvelukodin noin 3000 neliöön valmistuu 60 esteetöntä palveluasuntoa kahteen kerrokseen. Kokonaisuus koostuu neljästä asumisyksiköstä, joissa kussakin on 15 asuntoa. Kohteen arvo on noin 8 miljoonaa euroa.

Kohteen asunnot on suunniteltu tehostetun palveluasumisen tarpeisiin ja niissä on huomioitu ikääntyvien moninaiset tarpeet. Palveluasumisen esteettömyys on suunnittelun lähtökohta. Ikäihmisten liikkumista helpottavat avarat tilat, hissit, leveät ovat ja kynnyksettömyys.

Palveluasumisen yksikkö tulee sijaitsemaan Äänekosken keskustan tuntumassa Piilolanniemessä hyvien kulkureittien ja kulkuyhteyksien varrella, terveyskeskuksen ja muiden ikäihmisten palvelujen välittömässä läheisyydessä.

”Äänekoskella oleva ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kanta on vanhaa, eikä se enää kaikilta osin täytä palvelun edellyttämiä vaatimuksia esimerkiksi esteettömyyden osalta. Tehostetun palveluasumisen asuntokantaa on tarpeen uudistaa”, Mika Karvonen Äänekosken Asumispalvelusäätiöstä sanoo tiedotteessa.

”Yksikköön muuttaa muistisairaita asukkaita nykyisistä laitoshoidon yksiköistä sekä asukkaita nykyisistä tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Vanhat tilat eivät täytä nykyisiä asumispalvelutoiminnan edellytyksiä.”