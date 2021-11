Assemblin sai uuden toimitusjohtajan

Assemblin oy:n toimitusjohtajana on aloittanut amk-insinööri Jukka-Pekka Jäppinen. Hän on työskennellyt Assemblinissä vuodesta 2016 alkaen liiketoiminnan eri johtotehtävissä, joista viimeiset viisi kuukautta operatiivisena johtajana vastaten yhtiön päivittäisestä johtamisesta.

Jäppisellä on pitkäaikainen kokemus esihenkilö- ja johtotehtävistä. Hän on luotsannut viisi vuotta Assemblinin talotekniikkaurakointia menestyksekkäästi sekä kehittänyt koko yrityksen toimintaa muun muassa kokonaisvaltaisissa urakkahankkeissa. Jäppinen on tunnettu hyvistä neuvottelutaidoistaan, teknisestä osaamisestaan ja tavastaan katsoa eteenpäin. Ennen Assemblinia Jäppinen on työskennellyt Caverion Suomessa ja YIT Kiinteistötekniikassa muun muassa yksikönpäällikkönä.

”Viimeisen vuoden aikana kasvanut palvelutarjoamamme niin Suomessa kuin koko konsernin tasolla antaa meille loistavan pohjan tuottaa yhä älykkäämpiä sekä energiatehokkaampia ratkaisuja asiakkaillemme ja mahdollistaa heidän menestyksensä omissa tavoitteissaan parempien olosuhteiden luomisessa kiinteistöihinsä”, Jäppinen sanoo tiedotteessa.

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin liikevaihto on noin miljardi euroa, ja sen palveluksessa on noin 6300 henkeä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Suomessa Assemblin muodostuu kolmesta yhtiöstä Fidelix oy:stä,Tom Allen Senera oy:stä ja Assemblin oy:stä. Jokaisen yhtiön visiona on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään.

”Viimeisen vuoden aikana Suomen toimitamme on muuntautunut kolmeksi vahvaksi yritykseksi, jotka täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Rakenteemme ja yhdistetty tarjontamme Suomessa on nyt erittäin vahvalla pohjalla”, Assemblin-konsernin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Johansson kertoo.