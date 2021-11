Honkasuon asemakaava hyväksyttiin – uusia asuntoja vajaat 19000 neliötä

Honkasuon luoteisosassa sijaitsevan alueen kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa nykyiseen kaavaan verrattuna tiiviimpi rakentaminen. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää uudet 3–7-kerroksiset puukerrostalokorttelit luontevaksi osaksi Honkasuon aluekokonaisuutta. Tavoitteena on uusien asuntojen sekä päivittäistavarakaupan sijoittuminen olemassa olevan joukkoliikenteen palvelualueelle. Tavoitteena on rakentaa omaleimainen ja elävä kaupunginosa.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 18750 kerrosneliömetriä. Yhteensä asuintonteilla on kerrosalaa 30300 kerrosneliötä, josta vähintään 200 neliötä tulee rakentaa liiketiloiksi. Liikerakennusten korttelialueella on liiketilaa 1000 kerrosneliötä. Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on noin 500, kokonaismäärä on noin 800 asukasta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä 3,4 miljoonaa euroa muun muassa esirakentamisesta sekä katujen ja puistojen rakentamisesta. Vastaavasti kaupunki arvioi alueen rakennusoikeuden arvoksi noin 14 miljoonaa euroa.