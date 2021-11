Hyvinkää varasi Biltemalle 2,7 hehtaarin tontin – rakennustyöt voivat alkaa keväällä

Varattu tontti on kooltaan noin 2,7 hehtaaria, ja se sijaitsee Veikkarin VT3-alueella. Tontille on tarkoitus rakentaa noin 7250 kerrosneliömetrin kokoinen uuden myymäläkonseptin mukainen Biltema-myymälä.

Tonttivaraus on voimassa 31.3.2022 asti. Varausaikana Biltema tekee tarvittavat tutkimukset ja tarkan hankesuunnittelun. Varatun tontin naapuriin rakentuu parhaillaan Motonetin myymälä.

”Uuden konseptimme mukainen rakennus on noin kaksi kertaa suurempi kuin nykyiset olemassa olevat rakennukset. Tavaratalon rakentaminen Hyvinkäälle on meille erittäin tärkeä ja merkittävä sijoitus. Tavoitteenamme on käynnistää hankkeen rakennustyöt loppukeväästä 2022, ja siten rakennuksen valmistuminen olisi arviolta loppukeväästä 2023”, Biltema Real Estate Finlandin toimitusjohtaja Kai Magnusson sanoo tiedotteessa.