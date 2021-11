Kotimaisten energiayhtiöiden yhteenliittymä osti Suomen suurimman tuulipuistohankkeen sadoilla miljoonilla euroilla

Tuulivoimarakentaja OX2 on allekirjoittanut sopimuksen Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostaman yhteenliittymän kanssa 455,5 megawatin tuulipuiston rakentamisesta Lestijärvelle. Kymppivoiman osuus investoinnista on noin 65 prosenttia, Oulun Energian 25 ja Kuopion Energian kymmenen.

Kauppahinta on noin 650 miljoonaa euroa, ja se sisältää myös tuotantoajan palvelusopimuksen.

Kyseessä on Suomen suurin tuulivoimahanke, jonka vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Määrä vastaa noin kahta prosenttia Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Hienoa saada Suomen suurimman hankkeen omistajiksi suomalaisia energiatoimijoita. Tämä on samalla konkreettinen askel kohti vihreää siirtymää”, OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen sanoo tiedotteessa.

OX2 toteuttaa tuulipuiston avaimet käteen -periaatteella. Rakentamisen jälkeen se jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Rakennustyöt ovat käynnistyneet sähkönsiirtoon vaadittavan 400 kilovoltin voimalinjan osalta, joka rakennetaan Lestijärveltä Alajärvelle.

Lestijärven tuulipuiston rakennustöillä on alueellisesti merkittävä työllistävä vaikutus. Hankkeen maanrakennustöistä vastaa naapurikunnasta Pihtiputaalta oleva Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR). Muuntajien toimituksesta vastaa Hitachi Energy, joka valmistaa muuntajat Vaasassa.

Investoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

“Pitkä odotus Lestijärvellä on vihdoin päättynyt, kun tuulivoimahankkeen rahoitus ja toteuttaminen ovat varmistuneet. Tämä investointi turvaa kunnan talouden, tuo elinvoimaa sekä tarjoaa valtavasti työmahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalle”, toteaa Lestijärven kunnanjohtaja Anne Kurkela.