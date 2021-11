Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Kyseessä on loppuvuodesta 2022 valmistuva intermodaaliterminaali. Ruotsissa sellaisia on kolmisenkymmentä, mutta meillä tämä on ensimmäinen lajissaan. Kouvolan terminaalissa pystytään sen valmistuttua purkamaan ja kuormaamaan 1,1 kilometrin pituisia junia.