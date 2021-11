Newil & Bau muuntaa toimistotalon asuntokohteeksi Helsingissä

Uuden rakentaminen alkaa ensi vuonna, ja kohteen on tarkoitus olla muuttovalmis kesällä 2023.

Osoitteensa Mannerheimintie 76:n mukaan nimetty 76&Piha sijaitsee Raitiovaunuvarikon naapurissa ja Olympiastadionin sekä Oopperan läheisyydessä.

Kohteen pääsuunnittelijalla, arkkitehti Mika Penttisellä on läheinen suhde kohteeseen. Penttinen aloitti uransa Matti Hakalan arkkitehtitoimistossa, jossa ”Sipoon kirkon” tilalle 1970-luvulla rakennettu toimistotalo alun perin suunniteltiin. Penttinen pääsee nyt suunnittelemaan vanhan tutun kohteen uusiksi päivittäen sen nykyaikaisiksi asunnoiksi.

”Talon sisäosien arkkitehtoninen idea on industrial-henkinen tyyli, mikä tarkoittaa esille jääviä teräspuitteita, näkyviä kantavia pilari- ja palkkirakenteita sekä hiekkapuhallettua raakabetonia. Asuntojen eteistiloissa on myös lasitiiliseinä, joka korostaa tilan valoisuutta. Rakennuksen lounainen suunta on muutenkin otollinen korostamaan asuntojen valoisuutta. Rakennuksen moderniuteen ja systemaattisuuteen tuodaan saneerauksessa lämpöä ja ihmisläheisyyttä puulla ja vaaleammalla värimaailmalla”, Penttinen kertoo tiedotteessa.

Kohteessa pyritään ottamaan monipuolisesti huomioon kestävä ja vastuullinen rakennustapa. Purkamisen aikana tunnistetaan ja arvioidaan materiaalit ja massamäärät jo purkupaikalla. Kohteen rakennussekajäte on pääosin kipsiä, villaa, muovia, muovimattoa ja vinyyliä. Kohteen sijainti antaa vain vähän tilaa purkujätteen syntypaikkalajitteluun paikan päällä. Sekä purkutöiden että rakennustöiden yhteydessä syntyvät rakentamisen jätteet käsitellään suomalaisen ympäristöhuoltoalan yrityksen Remeon korkean teknologian kierrätyslaitoksella Vantaalla.

Laitoksen robotiikan avulla materiaalit säilyvät puhtaampina ja aikaisempaa käyttökelpoisempina uusiokäyttöä varten, minkä ansiosta noin 70 prosenttia rakennussekajätteestä pystytään lajittelemaan. Rakennusjätteestä johdettu uusiomateriaali käytetään suomalaisen teollisuuden tarpeisiin.

”On huomattavasti järkevämpää muuttaa tyhjilleen jääneen toimistorakennuksen käyttötarkoitus kuin purkaa se ja rakentaa tilalle uutta. Kohteen perusrakenteet ovat erinomaisessa kunnossa, ja taitavan arkkitehdin käsissä toimistot muuttuvat upeiksi asunnoiksi”, Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Ylivuori sanoo.

Kohteen yksi erikoisuus on se, että asukkaat voivat itse vaikuttaa asukastilojen käyttötarkoitukseen. ”Molemmissa rappukäytävissä on neljä asukastilaa, joita voi käyttää esimerkiksi etätöiden tekemiseen, leffahuoneena, joogasalina, rentoutumiseen tai yhdessäoloon. Järjestämme ostajien kesken äänestyksen, mitä ominaisuuksia he haluavat näihin tiloihin”, Ylivuori sanoo.

Kohteessa oleva edustuskäytössä ollut saunaosasto palautetaan alkuperäiseen asuunsa kylpylähenkiseksi kokonaisuudeksi. Yhtiöllä on myös oma autohalli, jonne on suora hissiyhteys asuinkerroksista.