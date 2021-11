Ovaro myi asuntoja reippaasti alle tasearvon – kaupan takia tulosvaroit

Kauppahinta on yhteensä 26,1 miljoonaa euroa. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 23400 neliömetriä sisältäen 337 asuntoa. Pääosa kohteista on 1970-luvulla valmistuneita. Kohteet sijaitsevat Porvoossa, Keravalla, Kirkkonummella, Kaarinassa, Raisiossa ja Vantaalla.

Kaupasta aiheutuu yhtiölle noin 4,3 miljoonan euron alaskirjaus, koska kohteet myydään 14,3 prosenttia alle niiden tasearvojen. Kaupan lopulliset vaikutukset tiedotetaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Yhtiön mukaan kaupasta aiheutuvat kertaluontoiset kulut aiheuttavat kuitenkin sen, että vuoden 2021 operatiivinen tulos (EPRA-tulos) jää alhaisemmaksi kuin vuonna 2020. Yhtiö oli ohjeistanut aiemmin operatiivisen tuloksensa muodostuvan tänä vuonna paremmaksi kuin viime vuonna.

Kaupan jälkeen yhtiölle jää noin 760 asuntoa, joiden arvo on yhtiön mukaan noin 43 miljoonaa euroa.

Kaupan jälkeen Ovaro maksaa pois kaikki korkeakorkoisimmat lainansa, joita on yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla. Siten rahoituskulut kevenevät. Yhtiö käyttää varoja omarahoitusosuutena tuleviin kehityshankkeisiin ja investoi Jyväskylän Kukkula-hankkeeseen.

”Ovaron tekemä kauppa on yhtiön vahvistetun strategian mukainen ja suuntaa voimavarat kiinteistökehitykseen ja mahdollistaa uusien investointien tekemistä. Ovarosta tulee lähes velaton yhtiö mikä vahvistaa edelleen siirtymistämme kiinteistökehitystoimintaan”, toimitusjohtaja Marko Huttunen sanoo tiedotteessa.