Poriin rakennetaan vajaan 26 miljoonan euron palloiluhalli

Suunnitelma sisältää Isomäen palloiluhallin rakennuksen ja sen pihan sekä pysäköintialueen. Liikennejärjestelyitä tarkennetaan suunnittelutyön edetessä yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa.

Kaupunginhallitus käsitteli kevään ja syksyn 2021 aikana kolmea erilaista hinta- ja laajuusvaihtoehtoa palloiluhallista. Nyt hyväksytyssä vaihtoehdossa hallin kokonaisala on noin 8500 neliömetriä, josta kenttäaluetta on noin 3200 neliömetriä. Katsojakapasiteetti tullaan mitoittamaan noin 3000 hengelle. Kaikkiaan hankkeen kustannusarvio on noin 25,6 miljoonaa euroa.

”Kenttäalueelle mahtuu vierekkäin kolme täysimittaista salibandy-/futsal-kenttää turva-alueineen. Muiden sisäpalloilulajien kenttäalueet ovat edellä mainittujen lajien kenttiä pienempiä, joten hallin tuleva käyttäjäkunta koostuu myös muista lajeista. Palloiluhallin yli 3000 neliömetrin kenttäalue taipuu monenlaiseen kilpailukäyttöön, ja se mahdollistaa myös muiden kuin urheilutapahtumien järjestämisen”, Porin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti sanoo tiedotteessa.

”Hankesuunnitelman hyväksymisen myötä palloiluhallin hankinnasta käynnistetään seuraavaksi markkinavuoropuhelu, jossa selvitetään alueen toimijoiden kanssa paras mahdollinen tuotannollinen ratkaisu. Markkinavuoropuhelu on osa hankinnan suunnittelua, ja se sijoittuu aikaan ennen lopullisen hankintamenettelyn aloittamista”, kaupungin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen kertoo.

Markkinavuoropuhelun jälkeen tiedetään tarkemmin, miten hankkeen eri vaiheiden aikataulut rakentuvat. Nyt hyväksytyn talousarvion 2022 ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman mukaan palloiluhallin käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024.

Porissa meneillään olevat ja tulevat hankkeet edistävät merkittävästi erityisesti sisätiloissa tapahtuvan urheilun, liikkumisen ja harrastamisen olosuhteita.