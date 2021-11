Satoja metrejä kuparisäleikköä katosi kuin tuhka tuuleen: Varkaat repivät röyhkein ottein arvometalleja irti Otaniemen historiallisista rakennuksista

Aalto-yliopistoa kohdanneet arvometallien varkaudet Otaniemen kampusalueella eivät ota loppuakseen. Puolitoista vuotta sitten uutisoitu tapaus oli vain alku varkauksien sarjalle.

”Ei ole saatu kuparia takaisin, ennemminkin sitä on viety lisää”, kertoo Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitilapäällikkö Jukka-Pekka Salmisto.

HS uutisoi huhtikuussa 2020, kuinka Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselta oli viety arvometallia kahdesta rakennuksesta, Kemian tekniikan korkeakoulusta sekä entisestä Teknillisen korkeakoulun päärakennuksesta, nykyisestä Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksesta.

Jälkimmäinen on Alvar Aallon suunnittelema, ja sitä pidetään yhtenä Suomen arkkitehtuurin ja rakennustaiteen helmistä.

”Ilmiö aktivoitui taas. Asialla on ehkä sama porukka, ehkä ei. Olemme tehneet rikosilmoituksia sitä mukaa kuin varkauksia on todettu.”

Ensimmäisellä kerralla varkaiden mukaan lähti Otaniemestä muun muassa julkisivupeltejä, kuparisia räystäspeltejä sekä kuparisia kaiteita.

Salmiston mukaan varkauksien kohteet ja tavara ovat samoja kuin aiemminkin.

”Muun muassa kaiteita on revitty seinistä. Viimeisin Aalto-yliopiston kiinteistöihin kohdistunut arvometallivarkaus on tehty elokuussa”, hän kertoo.

Tarkka päivämäärä on 30. elokuuta.

Aalto-yliopiston poliisille lähettämästä yhteenvedosta saa käsityksen, kuinka suuresta määrästä materiaa ja taloudellisia menetyksiä on kyse:

”Viime vuoden puolella pelkästään Kemistintie 1:n katolta vietiin seuraava määrä kuparia: yhteensä kuparipeltiä on viety noin 87 neliömetriä, josta räystäspeltiä on noin 24 neliömetriä ja säleikköjä noin 63 neliömetriä”, yhteenvedossa sanotaan.

”Näistä tulee noin 770 kilogrammaa. Huomioitavaa on, että säleikköä on viety yhteensä 153 kappaletta, josta tulee mittaa 352 metriä. Määrä on siis huomattava.”

Ilmoituksen mukaan Kemistintie 1:n lisäksi muista kohteista on viety sekä kaiteita että syöksytorvia kumpiakin kymmeniä metrejä sekä kymmeniä neliöitä julkisivupeltejä.

Kun varkaudet kohdistuvat kiinteistön ulkorakenteisiin ja -alueille, ainoa keino yrittää torjua rikoksia on lisätä kameravalvontaa ja vartiointia. Näin on Otaniemen kampusalueella myös tehty.

”Kun kyse on rakennusten ulkopuolisesta kamasta, kiinteistönomistaja ei voi oikein muuta kuin lisätä kameravartiointia ja piirivartiointia eli vartijoita. Ne ovat isoja rahallisia investointeja”, Salmisto kertoo.

”Tämä on tällaista kissa ja hiiri -leikkiä rikollisten kanssa.”

Aalto-yliopisto on toimittanut poliisille valvontakameroiden kuvaa, mutta pelkistä naamoista ei juuri ole hyötyä, Salmisto sanoo.

”Kun niissä kuvissa ei ole nimiä.”

Salmisto toteaa jalometallien ja muun arvokkaan tavaran varkauksia tapahtuvan yleisesti muuallakin kuin Otaniemen kampuksella. Esimerkkeinä hän mainitsee rakennustyömaat, joilta lähtee materiaaleja ja työvälineitä asiattomiin käsiin.

”Raide-Jokerin työmailta on tietääkseni viety tavaraa. Poliisi on saanut joitakin tekijöitä kiinni. Yksi tapauksista liittyi meidän keissiin. Meiltä varastettiin peräkärry, joltakin auto.”

Esimerkiksi länsimetron rakennustyömailta varastettiin aiemmin kuparia. Sama vitsaus koetteli Kehäradan työmaita aiemmin.

”Tämä on todella epämiellyttävä, turhauttava ja raivostuttava ilmiö. Arvometallien varkauksia tehdään joka paikassa. Eivät ne ole mihinkään loppuneet, vaan ilmiö on tullut jäädäkseen”, Salmisto harmittelee.

Tiedossa ovat muun muassa Oopperataloon ja Finlandia-taloon kohdistuneet arvometallien varkaudet.

Kuten Otaniemen kampuksen tapauksessa puolitoista vuotta sitten oli ilmeistä, varkaat saattavat tehdä rikoksensa röyhkeästi aivan ihmisten silmien alla.

Julkisivujen parissa puuhastelevat varkaat voivat ohikulkijan silmään näyttää tavallisilta huoltotöiden tekijöiltä, minkä takia heihin ei välttämättä ole kiinnitetty huomiota, HS:n uutisessa todettiin tuolloin.

Otaniemen kampus, Oopperatalo ja Finlandia-talo ovat julkisia laitoksia, joten rikolliset varastavat paitsi kiinteistöiltä myös koko yhteiskunnalta ja veronmaksajilta, etenkin kun isojen instituutioiden omavastuun osuus vakuutuksissa on korkea.

”Kokonaiskustannus muutaman vuoden sisällä tapahtuneista arvometallien, kuten kuparin ja messingin, varkauksista on kymmeniä tuhansia euroja.”