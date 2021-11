YIT sitoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin

YIT hakee hyväksyntää tavoitteilleen SBTi-organisaatiolta. SBTi vaatii yhtiöitä vähentämään päästöjään sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan. Sitoumuksella YIT vahvistaa aiempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammiksi, mikä tulee vähentämään myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

”Sitoutuminen kansainväliseen, johtavaan ja vertailukelpoiseen päästövähennystavoitteeseen vahvistaa YIT:n pitkäjänteistä työtä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. SBTi:n mukaisesti asetettu tavoite nostaa ilmastotoimiemme kunnianhimon tasoa, ja se tulee vaatimaan entistä tiiviimpää yhteistyötä kumppaneidemme kanssa”, toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo tiedotteessa.

Rakentaminen sekä rakennetun ympäristön käyttö vastaavat noin puolesta maailman luonnonvarojen käytöstä ja noin 40 prosentista energiankulutuksesta. Rakennusalan ilmastovaikutukset ovat suuret, sillä energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä jopa 38 prosenttia syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta (lähde: UNEP). Rakennusalan toimilla onkin merkittävä rooli, kun maapallon lämpeneminen pitäisi rajoittaa 1,5 asteeseen.

Jo ennen sitoutumistaan SBTi-aloitteeseen YIT on vienyt eteenpäin työtään päästöjen vähentämiseksi omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. Yhtiö on muun muassa usean vuoden ajan laskenut omaperusteisten hankkeidensa hiilijalanjälkeä sekä kehittänyt vähähiilisempiä materiaaliratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa. Esimerkiksi Parman kanssa kehitetyllä vihreällä ontelolaatalla on YIT:n mukaan yli 40 prosenttia pienempi hiilijalanjälki verrattuna tavalliseen ontelolaattaan. Lisäksi YIT on lisännyt uusiutuvia energialähteitä hankkeissaan, kuten maalämpöä asumisen kohteissa.

YIT kertoo vähentäneensä vuonna 2020 oman toimintansa päästöjä noin 30 prosenttia lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä toimistoissaan ja rakennustyömaillaan. Nämä ja monet muut keinot tulevat olemaan tärkeässä osassa yhtiön päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Lopullinen tavoitteen muotoilu vaatii hyväksynnän SBTi-organisaatiolta, ja hyväksyntäprosessin jälkeen YIT julkaisee tavoitteensa.

Tällä hetkellä yhtiö tarkentaa ja konkretisoi päästövähennysten keinovalikoimaa liiketoimintasegmenteissään ja päivittää tiekarttaansa.

”Asiakkaamme odottavat kestäviä tuotteita, ja haluamme olla etulinjassa tarjoamassa näitä ratkaisuja joka asiakassegmentissämme”, Moilanen korostaa.