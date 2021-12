Evli perusti uuden asuntorahaston – oma kiinteistökehitys luo selvästi paremman tuotto-odotuksen

Pankin mukaan oma kiinteistökehitys tarjoaa sijoittajille selvästi korkeamman tuotto-odotuksen perinteiseen vuokra-asuntosijoittamiseen verrattuna.

Ammattimaisesti hoidetut vuokra-asunnot ovat Evlin mukaan tarjonneet viimeisten 20 vuoden aikana sijoituskohteena yli kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton eli enemmän kuin muu kiinteistömarkkina.

”Suomen nettovuokratuottotaso on kansainvälisessäkin vertailussa houkuttelevalla tasolla, ja tämän ovat viimeisen viiden vuoden aikana huomanneet myös kansainväliset sijoittajat. Kova kysyntä on kuitenkin laskenut tuottovaatimuksia, joten uudenlaisille innovaatioille ja ratkaisuille on rahastomuotoisessa asuntosijoittamisessa nyt kysyntää”, Evli Residential II -rahastosta vastaava Tero Tuominen sanoo tiedotteessa.

Evlin uusi rahasto on jatkoa kuusi vuotta toimineelle EAI Residential I -rahastolle. Molempien strategia perustuu omaan kohdekehitykseen. Rahastojen taustalla on yhdeksän hengen asuntosalkunhoitotiimi.

”Oman kohdekehittämisen ansiosta sijoittajat pääsevät osallisiksi kehityskatteesta. Lisäksi kohteet pystytään optimoimaan osaksi vuokra-asuntoportfoliota ja vaativatkin vastuullisuusaspektit voidaan ottaa huomioon, muun muassa energiaratkaisujen ja rakennusmateriaalien osalta. Tämä ei ole mahdollista tyypillisessä mallissa, jossa kohteet ostetaan valmiiksi kehitettyinä huutokaupoista ”, Tuominen sanoo.

Evli Residential II -rahasto sijoittaa asuntoihin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, kuten Tampereella ja Turussa, sekä valikoidusti kehyskunnissa – mikrosijainti valitaan tarkan analyysin perusteella käyttöasteen ja vuokratuoton maksimoimiseksi (kehitystrendit, väestönkasvu, saavutettavuus ja palvelut huomioiden).

”Rahastolla on jo vahva hankeputki, jonka merkitys on suuri tämänhetkisessä kilpailussa investointimarkkinassa. Rahaston kuusi vuotta kestävän toimikauden aikana on tarkoitus kehittää yli 300 miljoonan euron vuokrattu asuntoportfolio ja realisoida kehityskate nopeasti valmistumisen jälkeen.”

Uusi rahasto on osa Evlin vaihtoehtoisten rahastojen tarjontaa, joka sisältää kiinteistöjen lisäksi private equityn (listaamattomat osakkeet), infrastruktuurin, metsän ja private debt -omaisuusluokan. Vaihtoehtoisia rahastoja on yhteensä 10, ja niitä hoitaa yli 20 hengen salkunhoitotiimi. Rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noin 1,4 miljardia euroa (30.9.2021).

Evli Residential II -asuntorahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla on riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Minimisijoitus rahastoon on 100000 euroa.