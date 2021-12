Fira Modules nimitti uuden toimitusjohtajan

Fira-konserniin kuuluvan, talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleita kehittävän Fira Modules -yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Sameli Lähdesmäki. Lähdesmäellä on 18 vuoden kokemus johtotehtävistä meriteollisuusyritys I.S. Mäkinen Oy:ssä. Ennen siirtymistään Fira Modulesin palvelukseen Lähdesmäki toimi yhtiön toimitusjohtajana.

Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Ahon mukaan Lähdesmäellä on erinomaiset näytöt liiketoiminnan johtamisesta sekä vankka lean-kokemus ja -osaaminen meriteollisuuden parissa.

Fira Modulesin toiminnan perustana on vakioitu ja massaräätälöitävä eli valmiiksi mietityistä vaihtoehdoista koostettava talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuli, joka on helppo asentaa eri runkoratkaisuihin. Yhtiön ensimmäisen vakioidun tuotteen, Bathroom Series 2.0 -kylpyhuonemoduulin toimitukset käynnistyivät helmikuussa 2020. Viime vuoden aikana valmistettiin noin 400 moduulia.

Joulukuussa 2020 Fira Modules ja Lujabetoni julkistivat uuden kerrostaloratkaisun, jossa hyödynnetään Luja-Superlaatan välipohjateknologiaa, joka yhdistetään Fira Modulesin talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuliin jo tehtaalla. Ensimmäinen hanke käynnistyi vuonna 2020 Tuusulassa.

Fira Modules työllistää yhteensä 50 henkilöä.