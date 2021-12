Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Kortteliin on suunnitteilla viiden kuusikerroksisen porrashuoneen kokonaisuus, johon Asuntosäätiö toteuttaisi asumisoikeusasunnot ja A-Kruunu vuokra-asunnot. Yhteistyökumppaniksi on valittu puurakentamiseen erikoistunut JVR-Rakenne. Tavoitteena on aloittaa korttelin rakentaminen syksyllä 2022.