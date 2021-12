Kari Lohva palkittiin ansioistaan rakennusalan työturvallisuuden kehittämisessä

Kari Lohvalle on myönnetty työympäristötyön kultainen erityisansiomitali.

Tiedotteen mukaan Lohva on tehnyt erittäin merkityksellisen työuran rakennusalan työturvallisuuden edistämiseksi. Hän on toiminut 13 vuotta Ruduksen työturvallisuuspäällikkönä ja samaan aikaan lukuisissa alan luottamustoimissa.

Kultainen erityisansiomitali ojennettiin Lohvalle Helsingissä 2.12.2021. Mitalin oli myöntänyt työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Hanna Sarkkinen Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä.

”Arvostan saamaani mitalia suuresti. Se on erittäin hieno kruunu työuralleni”, Rudukselta keväällä 2021 eläkkeelle jäänyt Lohva toteaa.

”Rakennusala on edelleen yksi tapaturma-alttiimmista aloista. Yhtenä syynä on se, että rakennustyömaalla jokainen päivä on hyvinkin erilainen, työympäristö muuttuu koko ajan. Vaaran paikkoja on paljon, joten riskit tulee tunnistaa ja hallita”, Lohva toteaa.

Työympäristötyön kultaisen erityisansiomitalin perusteluiden mukaan Lohvan toiminta rakennusalan työturvallisuuden sekä työympäristön kehittäjänä on nähty alalla poikkeuksellisen esimerkillisenä ja pyyteettömänä työnä.

Aktiivista osallistumista alan yhteiseen turvallisuustyöhön

Lohva on Ruduksella työskennellessään ollut myös hyvin aktiivisesti mukana Rakennusteollisuuden Turvallisuusryhmässä, Infra ry:n turvallisuusvaliokunnassa (aiempi nimi Infra ry:n turvallisuusryhmä) ja Rakennustuoteteollisuuden turvallisuusryhmässä, jossa toimi puheenjohtajana kahdeksan vuotta.

Lisäksi Lohva on ollut Työturvallisuuskeskuksen Rakennusalojen työalatoimikunnassa kahdeksan vuotta.

Mitalia ovatkin Lohvalle esittäneet kaikki Työturvallisuuskeskuksen rakennusalojen työalatoimikunnassa toimivat järjestöt yhdessä työalatoimikunnan kanssa: Ammattiliitto Pro, INFRA, Koneyrittäjät, LVI-Tekniset Urakoitsijat, LVI-TU, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Talonrakennusteollisuus, TEK ja YTN.