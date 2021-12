Onnisen Infra-yksikkö sai uuden johtajan

Timo Nikulaisesta tulee myös Onninen Suomen johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi uudessa tehtävässään toimitusjohtaja Martti Forssille.

Nikulaisella on pitkä kokemus tietoliikenne- ja infraliiketoiminnasta. Onnisen palvelukseen hän on tullut vuonna 2007. Ennen Onnista Timo työskenteli muun muassa Nokia Networks oy:ssä ja Laatuantenni oy:ssä. Koulutukseltaan hän on sähkö- ja tietoliikennetekniikan insinööri (AMK) ja eMBA.

”Infra-alan toimijat kehittävät ja rakentavat nykyaikaista ja toimivaa yhteiskuntaa. Infra-yksikkömme auttaa infrarakentajia kokonaisuuden hallinnassa hyvänä kumppanina, jolla on monipuoliset palvelut, laajat ja kattavat hankintaverkostot sekä toimiva logistiikka”, Nikulainen sanoo tiedotteessa.

”Infra-yksikkö on jo merkittävä osa liiketoimintaamme. Siihen on vahvasti panostettu viime vuosina, ja Timon johdolla sitä kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuudenkin asiakastarpeita”, Forss kertoo.

Onninen palvelee infra-alan toimijoiden materiaalitarpeita maa- ja vesirakentamiseen sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. Onnisella on Helsingin Pasilassa infra-asiakkaiden toimitusvarasto.

Yksikön asiakaskuntaan kuuluvat muuan muassa vesilaitokset, energiayhtiöt, tietoliikenneyhtiöt, julkiset laitokset, kaupungit ja kunnat, sähköverkkourakoitsijat, maa- ja vesirakennusurakoitsijat, vesiosuuskunnat, kaukolämpöurakoitsijat ja tuulivoimayhtiöt.