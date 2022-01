Antti Herlinin omistus Caverionissa ylitti 15 prosenttia

Raja ylittyi, kun Herlinin sijoitusyhtiö Security Trading osti 5. tammikuuta Hisra Consulting and Finance oy:n koko osakekannan. Arvopaperi-lehden mukaan Hisra Consulting and Finance -yhtiö on Caverionin entisen toimitusjohtajan Ari Lehtorannan sijoitusyhtiö. Hisran omistuksessa oli 550000 Caverionin osaketta.

Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu suora ja välillinen omistus Caverionissa on nyt hieman reilut 21 miljoonaa osaketta, mikä on 15,16 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Herlinin omistus on lähes kokonaan hänen sijoitusyhtiönsä Security Tradingin kautta, sillä ainoastaan reilut 34000 Caverionin osaketta on suoraan hänen omistuksessaan.

Ennen nyt tehtyä kauppaa Herlinin suora ja välillinen omistus Caverionissa oli noin 20,5 miljoonaa osaketta eli 14,72 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Caverionin rekisteröity kokonaisosakemäärä on hieman vajaat 139 miljoonaa kappaletta.