Aamulehti: Nyt kiinnostaa asunto ilman suihkuakin – miniasunnoilla on kova kysyntä

Tampereen Hämeenpuistossa on myynnissä poikkeuksellisen pieni asunto. 13,7 neliöisen yksiön myyntihinta on 121 000 euroa. Pieni koko on vaatinut kompromisseja, sillä asunnosta ei löydy suihkua.

Asunnon välittäjä Marika Virkki kertoo, että pienet asunnot ovat haluttuja. Virkin mukaan pieniä asuntoja hankitaan joko vuokraamiskäyttöön tai pieniksi kaupunkikodeiksi väliaikaista asumista varten.

Kyseinen asunto on pienin, jota Virkki on koskaan ollut välittämässä. Hän kertoo, että asunnon vastaanotto on ollut hyvää. ”Julkaisin asunnon yleiseen markkinointiin tänään aamulla, ja sunnuntaiksi sovittu on jo kaksi näyttöä”, Virkki kertoi viime lauantaina.