Atria laajentaa näyttävästi Nurmossa – vaativat infratyöt Kreaten kontolla

Atria laajentaa Nurmon tuotantolaitosta, jonka yhteyteen nousee uusi siipikarjatehdasta. Kyseessä on Atrian historian suurin tehdashanke, jonka kustannusarvio on 155 miljoonaa euroa.

Tehdashankkeen maanrakennustyöt toteuttaa Kreate. Haastavuutta laajaan maanrakennusurakkaan on tuonut louhiminen käynnissä olevan tehtaan ja tuotannon kulkureittien ääressä.

Kreaten osalta työt alkoivat Nurmon tontilla jo huhtikuussa 2021. Maanrakennustöihin kuuluvat muun muassa uuden tuotantolaitoksen rakennuskaivannon louhinnat sekä piha- ja parkkialueiden rakentaminen.

”Tehdasrakennus on 200 metriä pitkä ja 130 metriä leveä ja lattiapinta-ala on lähes kolme hehtaaria, joten louhittavaa on kaikkiaan noin 100 000 kuutiota”, kertoo hankkeen vastaava työnjohtaja Joonas Kauppinen.

Kreate vastaa myös varastointi- ja aurinkopaneelikenttien rakentamisesta sekä energiakeskuksen ja jäteveden tasausaltaan maanrakennustöistä. Lisäksi urakkaan kuuluu tehdasrakennuksen ulkopuolelle tulevien talo- ja prosessitekniikan putkistojen sekä energiakeskukselle tulevien päävesijohdon, paineviemärin, kaukolämmön ja suurjännitekaapeleiden rakentaminen.

Kreaten osalta infraurakka on valmis kesällä 2023 ja uusi tehdas valmistuu aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Yhtiö on mukana myös alueelle uutta eritasoliittymää rakentavassa konsortiossa.