”Kilpailu rakentaja-ammattilaisista on kovaa” – työvoiman tarve sai Lujabetonin kokeilemaan uutta rekrytointitapaa Kärsämäellä

Lujabetoni hakee henkilöstöä Kärsämäen tehtaalleen uudenlaisella tavalla kovan työntekijätarpeen takia.

Yrityksen tiedotteen mukaan yhdessä JEDU Haapaveden yksikön, Te-palveluiden, Kärsämäen kunnan sekä hanketta osittain rahoittavan ELY-keskuksen kanssa on järjestetty rekrytointipolku.

Kun työntekijä tulee valituksi koulutusohjelmaan, hän saa kunnan sponsoroimana Kärsämäeltä asunnon koko koulutuksen ajaksi. Koulutus kestää kaksi kuukautta ja sisältää teoriaopintoja ja työssäoppimista.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen hän saa työpaikan Lujabetonilta. Samalla koulutuksen aikainen asunto muuttuu vuokra-asunnoksi.

”Työnäkymät ovat meidän Kärsämäen tehtaallamme erittäin hyvät. Keväällä 2021 lanseeraamamme kylpyhuonemoduulin kysyntä on niin suuri, että tarve laajentaa tuotantoamme on akuutti ja sitä myötä henkilöstön tarve on välitön”, Lujabetonin tehdaspäällikkö Tuomo Eilola kertoo.

Tehtaalla on suunnitteilla lisäksi seinäelementtien jalostusasteen nostaminen, mikä vaatii sekin lisää ammattilaisia. Näköpiirissä on Eilolan mukaan seinäelementtituotannon tuplaaminen, mikä tarkoittaa yli 40 uutta työntekijää.

”Kilpailu rakentaja-ammattilaisista on kovaa. Meillä Lujabetonilla on käytössä erilaisia tapoja palkata ammattilaisia ja perinteisten tapojen rinnalla on nyt kiinnostavaa nähdä, kuinka tällainen hiukan erilainen rekrytointikampanja puree”, Lujabetonin HRD-päällikkö Hanna-Riikka Sirviö sanoo.

Rekrytointikoulutus alkaa maaliskuun alussa ja siihen valitaan kymmenen henkilöä.