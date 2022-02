Lapti osti Senaatilta Turun vanhan verotoimiston – Matintalon tilalle suunnitellaan kerrostaloa

Senaatti-kiinteistöt ja Rakennusliike Lapti ovat tehneet kaupat Kiinteistö oy Turun Matintalo -nimisen yhtiön osakekannasta. Yhtiön osakkeet oikeuttavat omistamaan ja hallitsemaan osoitteessa Aninkaistenkatu 8 sijaitsevaa tonttia ja tontilla sijaitsevaa tyhjillään olevaa toimistorakennusta, joka aiemmin oli Verohallinnon käytössä.

Kiinteistö sijaitsee Turun ydinkeskustan umpikorttelissa noin 200 metrin päässä Aurajoen rannasta. Kohteessa on vireillä asemakaavamuutos, jonka on tarkoitus mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen. Laptin tavoitteena on purkaa nykyinen toimistorakennus ja rakentaa tilalle asuinrakennus.

”Turussa tällaisia huippusijainteja ei ruutukaavalla ole viljalti vapaana, joten siksi tämä kiinteistö soveltuu kehityskohteena meille aivan erinomaisesti”, toteaa Rakennusliike Laptin aluejohtaja Kari Mäkelä tiedotteessa.