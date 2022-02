P2X teki odotetun investointipäätöksen: Harjavalta saa vetylaitoksensa

P2X Solutions on tehnyt 70 miljoonan euron investointipäätöksen Suomen ensimmäisestä teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksesta ja metanointiyksikön rakentamisesta. Paikkakunnaksi oli jo viime vuonna valikoitunut Harjavalta.

Yhtiön päätöstä edelsi rahoituskierros, jossa yhtiö allekirjoitti useita rahoitussopimuksia kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien ja kumppanien kanssa. Lisäksi rahoituskierrokseen liittyvät jo joulukuussa 2021 tehdyt päätökset työ- ja elinkeinoministeriön merkittävästä tuesta sekä Ilmastorahaston pääomalainasta yhtiölle.

’Viimeisimpänä vaiheena yhtiö on sopinut 5 miljoonan euron pääomasijoituksesta sekä 20 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta Prime Capital AG:n kanssa. Prime Capital on riippumaton saksalainen omaisuudenhoitoyhtiö, joka on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja kansainvälisiin infrahankkeisiin.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Kapasiteetiltaan 20 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamistyöt Harjavallan Suurteollisuuspuistossa alkavat syksyllä 2022. Laitos valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. P2X Solutionsin tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia ja seuraavien laitosten valmistelutyö on jo aloitettu.