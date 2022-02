Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Rakennusyhtiöiden luottamusindikaattorin saldoluku on nyt helmikuussa +12 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin tammikuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.