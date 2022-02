Risto Räty Afryn rakennetun ympäristön liiketoimintojen johtoon

Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty jatkaa työtään Afryssä myös yrityskaupan jälkeen ja ottaa nyt vastuulleen Suomen rakennetun ympäristön liiketoiminnan. Nimityksen myötä Rädystä tulee myös Afryn Suomen maajohtoryhmän sekä Afryn Rakennettu ympäristö -divisioonan johtoryhmän jäsen.

Räty on toiminut Vahanen-yhtiöiden johdossa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän toimi Trimblellä Construction-divisioonan johdossa.

”Meillä on edessämme tärkeä ja mielenkiintoinen projekti, kun tuomme kahden vahvan yhtiön, Vahasen ja Afryn, palvelut yhteen. Meillä on valtavasti huippuluokan osaamista, ja on hienoa päästä yhdessä kehittämään entistä parempia suunnitteluratkaisuja asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyväksi, nyt osana Afryä”, Räty toteaa tiedotteessa.