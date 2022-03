Fira-konserni jakautui kahtia

Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Firan keskittyminen rakentamisen palveluliiketoimintaan sekä Sitedrive- ja Modules-yhtiöiden roolien vahvistaminen teknologiaan ja esivalmistukseen perustuvien markkinaratkaisujen toimittajana rakentamisen toimialan yrityksille.

Yritysrakenteen muutoksen taustalla ovat liiketoimintojen ja asiakkaiden erilaisuus sekä yhtiöiden kehitysvaihe. Muutos luo parhaat edellytykset yhtiöiden liiketoimintojen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Fira on rakentamisen palveluyhtiö, joka keskittyy hankeratkaisuihin kasvavilla rakentamisen osa-alueilla erityisesti pääkaupunkiseudulla. Liiketoiminta jakautuu neljään palvelualueeseen: asuntorakentamiseen, toimitilarakentamiseen, modernisointiin ja putkiremontteihin. Jakautuminen mahdollistaa Fira-konsernille entistä terävämmän fokuksen rakentamisen palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja asiakasarvon kasvattamiseen. Firan rakentaminen myös hyödyntää Sitedriven ja Modulesin ratkaisuja rakentamisen virtauksen parantamiseen ja ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Fira oy:n toimitusjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Jari Koivu, joka on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2019 alkaen.

Flow Technologies -konsernin yhtiöt kehittävät rakentamisen virtausta parantavia ja ympäristöjalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Tavoitteena on toimia ekosysteemissä ja hankkia verkostoon lisää kumppaneita. Sitedrive oy (aiemmin Fira Smart Services oy) on digitaalisia ratkaisuja ja palveluita, kuten ohjelmistoja, dataa ja sensorointia, kehittävä teknologiayhtiö, jonka asiakaspohja on kasvanut voimakkaasti ja jonka tavoitteena on tuottaa skaalautuvia ratkaisuja globaaleille markkinoille. Flow Modules oy (aiemmin Fira Modules oy) on älykkäitä talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleita kehittävä ja valmistava yhtiö. Fira-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2009 alkaen toiminut diplomi-insinööri Jussi Aho toimii jatkossa kehityskonserni Flow Technologies oy:n toimitusjohtajana.

Yritysrakenteen muutoksen yhteydessä valtaosa rakennus- ja teknologiakonserni Firan työntekijöistä siirtyy vanhoina työntekijöinä rakentamisen palveluyhtiö Fira oy:hyn ja pieni osa henkilöstöstä siirtyy uuteen Flow Technologies oy -kehitysyhtiöön.