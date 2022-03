Korkean tason Venäjä-suhteistaan tunnettu suomalaismiljonääri arvioi sodan vaikutuksia – Joroisten luksushanke etenee

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Viljakainen on tunnettu läheisistä suhteistaan Venäjän ylimpään johtoon. Hän on toiminut esimerkiksi Venäjän entisen presidentin ja pääministerineuvonantajana innovaatio- ja teknologia-asioissa. Lisäksi Viljakainen on yksi neuvonantajista venäläisen "Piilaakson" eli teknologiakeskus Skolkovon kehittämisessä.