Lapwall keskeytti listautumisantinsa ylimerkinnän takia

Syynä annin keskeytykseen oli ylimerkintä. Yhtiö ei vielä tässä vaiheessa kertonut, kuinka paljon ylimerkintää oli.

Lapwallin annissa oli tarjolla merkittäväksi alustavasti enintään vajaat 1,3 miljoonaa uutta osaketta. Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään reilulla 550000 uudella osakkeella. Yhtiö ei tässä vaiheessa myöskään kertonut, ottaako se käyttöön tuon ylimääräisen tarjottavien osakkeiden erän.

Lapwall jätti myös 30. maaliskuuta hakemuksen Helsingin pörssille yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle. Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä on arviolta 8. huhtikuuta. Annin keskeytyksen takia myös ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä on aikaistunut. Alun perin yhtiö arvioi kaupankäynnin alkavan 12. huhtikuuta.