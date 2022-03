Smartvatten osti vesimittareiden valmistajan

Yhdistymisessä syntyy kiinteistöjen vesitehokkuuden palveluyritys, joka tarjoaa päämittareiden seurannan lisäksi huoneistokohtaisen vesimittaroinnin asiakkailleen palveluna. Yhdistymisen johdosta Smartvatten-konsernin ennustettu liikevaihto ylittää 15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

VertoNordicin omistava Niemisen perheen sijoitusyhtiö Partnos jatkaa järjestelyn jälkeen merkittävänä osaomistajana Smartvattenissa.

Viimeisen vuoden aikana Smartvatten on määrätietoisesti kasvanut rekrytoimalla uusia osaajia ja avannut uusia markkinoita pääosin Pohjoismaiden ja Benelux-maiden alueella. Laajentuminen on osa kasvustrategiaa, joka luotiin norjalaisen pääomasijoitusyhtiö Norvestorin tultua vauhdittamaan yhtiön kasvua maaliskuussa 2021. Kasvusuunnitelman mukaisesti yritys kasvaa myös yritysostoin, ja yhdistyminen Verton kanssa on ensimmäinen askel tällä polulla.

”Smartvatten on kansainvälistynyt viime vuosina voimakkaasti. Palvelumme on asiakkaidemme käytössä jo 25 maassa ympäri maailmaa. Verto taas on keskittynyt toimimaan Suomessa, mutta suuren kansainvälisen asiakaskuntamme ansiosta heidän ensiluokkainen tekniikkansa saadaan nyt vietyä suuremmille markkinoille”, Smartvattenin toimitusjohtaja Jussi Niiniaho sanoo tiedotteessa.

”Olemme Vertolla kehittäneet huoneistokohtaisia vedenmittausjärjestelmiä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Kansainvälistyminen on ollut meille selvä tavoite jo pidempään, ja nyt se päästään tekemään yhdessä”, Verton toimitusjohtaja Antti Salakka sanoo.

Smartvattenin palveluksessa on yli 70 kokoaikaista työntekijää. Yrityksellä on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa ja Norjassa. Smartvatten seuraa, mittaa ja analysoi vedenkulutustietoja etänä sekä tarjoaa palveluja vesivuotojen havaitsemiseen ja vesitehokkuuden parantamiseen.