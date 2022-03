Vanhustentaloja puretaan Porissa – Ei kannata korjata

Kiinteistöön tehtiin kesällä 2021 laaja kuntotutkimus ja mahdolliselle peruskorjaukselle laskettiin alustava kustannusarvio. Peruskorjauksen kustannustaso arvioitiin korkeaksi ja todettiin, että rakennusta ei kannata peruskorjata. Korjausaste arvioitiin lähes 80 prosentin tasolle.

”Purkamisesityksen taustalla on korkean korjaushinnan lisäksi haaste saada peruskorjausvaihtoehdossa nykyisten rakennusten esteettömyyden ja muidenkin rakennusmääräysten mukaiset vaatimukset täytettyä. Lisäksi kiinteistön omistaja on neuvotellut Aran kanssa ja halusi kuulla myös heidän näkemystänsä asiaan. Päädyttiin yksimielisesti esitettyyn purkuvaihtoehtoon ja todettiin peruskorjauksen olevan kustannukset ja vaatimukset huomioiden epäedullinen vaihtoehto. Lisäksi todettiin, että Aran vaatimukset asuntosuunnittelun osalta on lähes mahdoton saada toteutumaan peruskorjausvaihtoehdossa”, Porin YH-Asuntojen toimitusjohtaja Ilkka Träskelin kertoo tiedotteessa.

Porin perusturva on vuokralla Uudenkoiviston vanhustentaloissa. Tulevan hyvinvointialueen osalta on käyty erillisneuvotteluita vuokrasopimusten siirrosta. Kiinteistön vuokrasopimus ei siirry hyvinvointialueelle. Sopimus jäisi edelleen Porin kaupungin ja kiinteistön omistajan Porin YH-Asuntojen välille. Perusturvan on ollut vaikea löytää kyseiseen kohteeseen asukkaita, ja asuntojen käyttöaste heikko. Porin YH-Asunnot tarjoaa asukkaille uudet asunnot.

Porin YH-Asunnot sai Aralta myönteisen päätöksen aravarajoituksien vapautuksesta. Porin YH-Asuntojen ja Porin kaupungin yhteisissä neuvotteluissa on päädytty lopputulokseen, että kiinteistön jäljellä olevat lainat maksetaan ja kiinteistö esitetään purettavaksi. Porin YH-Asunnot päättää tontin jatkokäytöstä.