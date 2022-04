Analyysi: Jos haluat viedä kiistanalaisen rakennushankkeen maaliin, älä tee niin kuin Oulun yliopisto

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Oulun yliopiston Raksilan kampushanke on viimeistä nuijankopausta vaille kaatunut. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, ettei suunnitteluvaraukselle myönnetä jatkoaikaa. Hallituksen vaihtoehdot ovat vähissä, koska valtuusto on jo ilmaissut kielteisen kantansa aiemmin.