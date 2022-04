Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailu alkaa – ilmoittaudu mukaan

Rakennuslehti on valinnut Vuoden työmaan 1980-luvun puolivälistä alkaen. Tämän vuoden kilpailu käynnistyy nyt, ja vapaamuotoiset ilmoittautumiset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tapio.kivisto@sanoma.com mieluiten huhtikuun aikana.

Viime vuonna voittajaksi ylsi SRV:n vetämä allianssi ja sen Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-terminaalin työmaa.

Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista. Etsimme parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Työmaakilpailussa ovat menestyneet vuosien varrella erilaiset suurhankkeet, mutta myös pienemmät työmaat ovat nousseet kärkisijoille – olennaista ei ole koko, vaan mitä annettavaa työmaalla on koko alalle.

Näitä asioita raati seuraa

Raati kiinnittää työmaalla huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: työmaan johtaminen, työturvallisuus, hankkeen tekninen ja muu vaativuus sekä riskien hallinta, suunnittelun ohjaus, tietomallin ja muiden digitaalisten ohjaustyökalujen hyödyntäminen, aikataulun ja kustannusten hallinta, laadunvarmistus, kehitys ja innovaatiot työmaalla, ympäristökysymysten huomioon ottaminen sekä yhteistoiminnan sujuvuus tilaajan ja eri osapuolten kanssa.

Kun koko maailmassa eletään poikkeusaikaa koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, työmailla kiinnitetään huomiota myös, miten materiaali- ja kustannuskysymykset on pystytty ratkomaan poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kilpailuun osallistumisen ehtona on, että hanke on siinä vaiheessa, että rakennustyömaata ja töiden etenemistä voi arvioida. Alkuvaiheessa olevat tai valmiit työmaat eivät käy. Edellytämme myös, että hanke on aikataulu- ja kustannustavoitteissaan.

Paras palkitaan Finnbuildissä

Työmaat esitellään Rakennuslehdessä touko–syyskuun aikana, ja voittaja julkistetaan Finnbuild-messujen yhteydessä lokakuun alussa Helsingissä. Voittajan valitsee kokenut asiantuntijaraati.

Vapaamuotoisessa ilmoittautumisessa riittävät perustiedot (hankkeen kuvaus, urakoitsija, tilaaja, urakkamuoto, työmaan laajuus, aikataulu, tekniset ja muut haasteet) sekä yhteystiedot työmaasta ja perustelut, miksi työmaa on erinomainen.