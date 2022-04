Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Vaasan yliopistolla on 1,53 prosentin osuus Suomen Yliopistokiinteistöjen osakkeista. Hemsö ostaa yliopiston koko omistusosuuden ja on kaupan jälkeen kiinteistöyhtiön ensimmäinen yksityinen omistaja. Kauppahinta on 15 miljoonaa euroa.