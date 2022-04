Sähköjärjestelmä kannattaa kunnostaa tulevia ratkaisuja silmällä pitäen

Rakennusten sähköjärjestelmät ovat verrattavissa muihin rakennuksen osiin, sillä myös ne vanhenevat ajan saatossa. Erilaiset sähköremontit, myös sähkösaneeraus, parantavat sähköjärjestelmän turvallisuutta ja käytettävyyttä. Nykyaikainen sähköjärjestelmä on myös edellytys kodin uusille ratkaisuille.

”Kotien sähköjärjestelmille ei ole pakollisia määräaikaisia tarkistuksia. Kokonaisvaltaista sähkösaneerausta on syytä harkita, kun talon sähköjärjestelmän ikä ylittää 30 vuotta”, toteaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.

Sähköjärjestelmän kuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisesti ja kutsua ammattilainen tarkistamaan tilanne aina vikojen ilmetessä tai jos järjestelmän kunto epäilyttää. Sähkösaneeraus voi olla edessä, jos kodin sähköjärjestelmä on yksinkertaisesti liian vanha tai kotiin toivottavat uudet tekniset ratkaisut edellyttävät järjestelmän uusimista.

On syytä muistaa, että sähkötöiden tekeminen kuuluu vain sähköalan ammattilaisille. Ammattilaiset ovat tae sähköasennusten laadusta sekä siitä, että työ on tehty turvallisesti ja kestävästi. Esimerkiksi loydasahkomies.fi -palvelussa on sähköasennusalan ammattilaisia, joilla on urakointioikeudet.

”Vanhanaikainen ja tehoton sähköjärjestelmä voi olla riittämätön esimerkiksi lämpöpumpun, aurinkosähkön tai sähköauton hankintaan. Edelleen tyypillinen tilanne on myös se, että kodin valaistuksen toiminnallisuutta halutaan parantaa tai yksinkertaisesti pistorasioita ei ole riittävästi nykyaikaiseen kotiin”, Suur-Uski lisää.

Sähköjärjestelmän päivitys kannattaa suunnitella huolellisesti. Halutaanko kotiin lisää energiatehokkuutta parantavaa automaatiota tai kenties sähköauton latauspiste?

”Esimerkiksi sähköauton latausjärjestelmän toteutuksessa on kartoitettava vanha sähköjärjestelmä huolella. Pitää varmistaa niin liittymän ja keskusten riittävä koko kuin kaapeleiden paloturvallisuus, etteivät uudet kuormat lämmitä niitä liikaa”, kertoo kehityspäällikkö Riikka Liedes Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

Kotiautomaatiolla energiakulut kuriin

Automaation avulla voi parantaa myös turvallisuutta ja sisäilman laatua tai ylipäätään lisätä arjen sujuvuutta. Automaatiojärjestelmällä voidaan seurata, valvoa ja optimoida kodin toimintaa siten, että saavutetaan halutut sisäolosuhteet ja toiminnallisuudet. Kun esimerkiksi lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeeton käyttö jää pois, energiaa säästyy. Nykymaailmassa on muistettava suojautua myös tietoturvariskeiltä.

”Kodin automaatio varmistaa energiatehokkuuden asumisessa ja sen avulla voidaan pitää kurissa energiakuluja, kun sähkönkäyttöä on mahdollista ohjata hinnan mukaan”, Suur-Uski muistuttaa.

”Tulevaisuudessa sähkön hinta määräytyy yhä vahvemmin tehon mukaan, eli käytännössä hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon laitteita on samaan aikaan päällä ja mihin kellonaikaan tämä tapahtuu. Tämän hallinnoinnissa automaatio on myös oiva apu ja keino säästää kustannuksissa”, Liedes täydentää.

Saneerauksen yhteydessä myös sähköpatterit vaihdetaan tarpeen mukaan uusiin. Nykyaikaiset patterit lämpenevät tasaisesti ja ovat helposti säädeltävissä. Energiatehokkaat lämmittimet ja niiden ohjaaminen älykkäillä termostaateilla ja kotiautomaatiolla säästävät sähköä. Uudet patterit voivat olla myös ulkonäöltään huomattavasti vanhoja siistimmät ja paremmin kodin sisustukseen sopivia.